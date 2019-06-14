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Adana Sanayi Odası’ndan KAYSO’ya Ziyaret

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve beraberindeki heyet Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret etti.

Adana Sanayi Odası’ndan KAYSO’ya Ziyaret

Ziyaretleri hakkında bilgi veren ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından düzenlenen Kumaş Tasarım Yarışmasına müracaat edecek öğrencilerin seçmesini yapmak üzere Kayseri’ye geldiklerini belirterek, “Bu vesile ile Sayın Başkanımız Mehmet Büyüksimitci’yi de ziyaret edip hal hatır sormak istedik. Zaten TOBB Yönetim Kurulunda beraber görev yapıyoruz. Sıkça bir ayara geliyor, ülkemizin şehirlerimizin sorunlarını görüşüp müzakere ediyoruz. Bu bir nezaket ziyareti. Ev sahipliklerinden dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, “Adana Sanayi Odası Başkanımız Sayın Zeki Kıvanç beyi Kayseri’de, Odamızda misafir etmekten mutlu olduk. Kendilerinin de ifade ettiği gibi biz zaten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunda beraber görev yapıyoruz. Sanayicilerimizin, işadamlarımızın sorunlarını masaya yatırıyor, bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Sayın Başkanımızın sanayi odası dışında birçok görevleri var. Başarılı çalışmalarını takdirle izliyoruz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.
 

İHA

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