ADAYIM Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, “Eğer Ak Parti Kayseri İl Teşkilatım aday gösterir ve genel merkezdeki yetkili büyüklerimiz de tekrar görev verirse, adayım ve üstüme düşeni de yapar, Allah’ın izniyle de kazanırız da” dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:22