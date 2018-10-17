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ADAYIM

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, “Eğer Ak Parti Kayseri İl Teşkilatım aday gösterir ve genel merkezdeki yetkili büyüklerimiz de tekrar görev verirse, adayım ve üstüme düşeni de yapar, Allah’ın izniyle de kazanırız da” dedi.

ADAYIM
BÜYÜKŞEHİR Mİ TALAS MI?
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu katılmış olduğu radyo programında gazeteci İlter Sağırsoy ve Ferhat Yağmur’un sorularını yanıtladı. Başkan Palancıoğlu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mısınız şeklindeki soruya cevap vermezken Talas Belediye Başkan adaylığı konusunda ise yeşil ışık yaktı.

ADAY OLURSAM KAZANIRIM
Başkan Palancıoğlu, belediye başkanlarının gerçekten zor yetişen insanlar olduğunu ve bu tecrübelerinin de bir süre kullanılması ve değerlendirilmesine inananlardan olduğunu söyledi. Palancıoğlu, “Eğer Kayseri teşkilatım beni gösterir ve Ankara’daki partili büyüklerim de tamam deyip görev verirlerse aday olur ve üstüme düşeni de yaparım. Allah’ın izniyle de seçimi kazanırız” dedi.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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Arda yıldız 3 saat önce

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