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 “ADAYIMIZ BAKİ ERSOY”

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan TOK yerel seçimlerde MHP’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayının Baki Ersoy olacağını açıkladı. Tok, “Genel Merkezimiz kabul eder ve onaylarsa bizim Kayseri Büyükşehir adayımız, milletvekilimiz Baki Ersoy’dur” dedi.

 “ADAYIMIZ BAKİ ERSOY”
BÜYÜKLERİMİZ NE DERSE
Kayseri milletvekili Baki Ersoy da, “Genel Merkezimiz, büyüklerimiz neyi uygun görür ne hizmet verirse bu hizmeti en iyi şekilde yapmak için seferber olur bir nefer olarak çalışırız” diye konuştu.

ÇALIŞIRSAN KAZANIRSIN
Kayseri MHP İl Başkanı Serkan Tok, Ersoy isminin henüz Genel Merkez tarafından onaylanmamasına rağmen gönüllerinden geçen Başkan adayı ismi olduğunu hatırlatarak, “Baki Ersoy ile milletvekilliği seçimi sürecinde çok iyi bir çalışma temposu yakaladık. İnşallah Genel Merkezimiz de onay verir ve Bakir Ersoy ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de çalışırsak Allah’ın izniyle kazanırız. Zira görüldü ki, vatandaşa kendinizi ve hedeflerinizi iyi anlatırsanız vatandaş da size güveniyor ve seçimini yapıyor” dedi.

ÇELİK - ERSOY YARIŞI MI ?
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı henüz bilinmeyen Ak Parti’de aday adayı olduğunu ilk açıklayan isim mevcut Başkan Mustafa Çelik olmuştu. Eğer Ak Parti’den Çelik aday gösterilirse Kayseri’de yerel seçimlerde ağırlıklı yarış Çelik ve Ersoy arasına geçecek.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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