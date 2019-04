AFAD deprem simülasyon tırı Kayseri’de

Cumhuriyet Meydanında kurulan deprem simülasyon tırında AFAD ekipleri, vatandaşlara deprem anını yaşatarak yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Tırı ziyaret eden Vali Şehmus Günaydın yolu geçen herkesin tırı mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini vurgulayarak; “Deprem olaylarında can kayıplarımızın asgariye inmesi için uzmanlarımızın anlattıklarını çok iyi öğrenmemiz, uygulamamamız lazım. Biz de bu konuda deprem tırını meydana kurduk. Vatandaşlarımız burada, eğitmenlerimizden deprem sırasında nasıl davranacakları konusunda bilgiler alıyorlar. Uygulamalı olarak da öğretmenlerimiz çocuklarımıza, vatandaşlarımıza bilgiler veriyor. Bütün yolu buraya düşen vatandaşlarımızın mutlaka ziyaret etmelerini istiyorum. Çünkü bu konuda ne kadar çok bilgi sahibi olursak, o kadar az kaybımız olur. Bu da bizim önemsediğimiz bir konu” ifadelerini kullandı.







AFAD İl Müdürü Osman Atsız ise açıklamasında 4 gün boyunca vatandaşı deprem hakkında bilgilendireceklerini kaydederek; “Bilindiği gibi okullarımızda eğitimler yapıyoruz, vatandaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu teorik olarak kalıyor. Deprem tırını Kayseri’ye 4 günlüğüne getirdik. İçişleri Bakanlığı Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan tahsis ederek buraya geldi. 2 gün Cumhuriyet Meydanı’nda hizmet verecek, 3. gün Talas’ta, 4. gün de Develi meydanında vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Deprem anında ve depremden sonra yapılması gerekenleri burada eğitmenlerimiz anlatıyor” dedi.







AFAD İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say ise vatandaşlara birebir depremi yaşatarak bilgilendirmelerde bulunduklarını belirtti. Say; “Biliyorsunuz deprem ülkesiyiz, en çok yaralanmaları yüksekten atlamalarla veriyoruz. Bizi yaralamayacak bir depremde ani kararlar vererek yüksekten atlama sonucu büyük kayıplar veriyoruz. Burada vatandaşlarımıza birebir depremi yaşatarak deprem esnasında neler yapması gerektiğini ve neler yapmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. En önemlisi de bunu teorik olarak vermeye çalışıyoruz. Mutlaka bunu yaşayan vatandaşlarımız depremi hissettiği anda neler yapması gerektiği konusunda çok daha hassas davranıyor” diye konuştu.