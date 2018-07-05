AFAD Kayseri İl Müdürlüğü öğrencilere eğitim verdi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, 'Afete Hazır Türkiye Projesi' kapsamında 'Afete Hazır Okul Eğitimleri'nin 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde de İl Müdürlüğünce eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kaydeden İl Müdürü Atsız, Afete Hazır Okul Eğitimi Kapsamında merkez ve ilçelerinde yer alan ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde geçtiğimiz eğitim öğretim yılında olduğu gibi 2017 - 2018 eğitim ve öğretim yılında da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan eğitim kurumlarımızda öğrenci ve öğretmenlerle buluştuklarını söyledi. Atsız; "Biz ‘Afet’e hazır Türkiye’ projesi kapsamında eğitimlerimizi yıl boyu durmadan devam ettiriyoruz. Şuan için okullar kapandığından belirli bir ara verildi. Öğretmenlerimize eğitimlerimiz devam ediyor. İstatistik olarak bilgi verecek olursak eğitim şube müdürlüğümüzün vermiş olduğu eğitimler şuana kadar 194 bin kişiye ulaştık. Bu 2012 yılından bu yana gelen eğitimlerimizdir. Özellikle 2016 yılından sonra Valimiz Süleyman Kamçı’nın talimatları ile okul eğitimlerine daha da hız verdik. 2016 yılında yaklaşık 172 okulda 20 bin öğrenciye eğitim verdik. 2017 yılında 310 okulumuzda 70 bin 900 öğrencimize ulaştık. 2018 yılında da 215 okul, 64 bin 245 öğrenciye ulaşmış olduk. Eğitimlerimiz yıl boyunca devam etmektedir. Eğitimlerimize bizim eğitimcilerimiz katılmakta olup sabah 3 eğitici öğleden sonra 3 eğitici olmak üzere 6 seans yapılmaktadır. Biz eğitimleri planlıyoruz. Eğer talep gelmesi halinde yine eğitimlerimiz düzenleniyor. Eğitimleri çeşitlerinden bahsedecek olursak kamu kuruluşlarına birer eğitim düzenliyoruz. Özel kurum ve kuruluşlara eğitimler düzenliyoruz. Fabrikalara özel eğitimler düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi ilköğretim, ana öğretim, ana sınıfı dahil olmak üzere üniversitelerimizde eğitimler düzenliyoruz" diye konuştu.



Eğitimlerde genel olarak afetlerden bahsettiklerinin altını çizen Atsız konuşmasını şöyle sürdürdü; "Afetlerde neler yapılması gerektiğini bunun da özelinde deprem konularını özellikle işliyoruz. Günümüzün gerçeği ve en büyük zarar verdiğimiz veya önemli olarak gördüğümüz depremlerdir. Kayseri’nin depremselliğine veya afetselliğine baktığımızda bugünlerde yoğun yağışlar var. Yağışlardan dolayı da vatandaşlarımızın zarar gördüğü de oluyor. Sivil toplum kuruluşlarına da arama ve kurtarma grubu olarak eğitimler veriyoruz. Gönüllülerimize eğitimler düzenliyoruz" diye konuştu.



"Tehlikeli sulardan uzak durun"

Yaz aylarının gelmesiyle boğulma vakalarında artış olduğunu belirten Atsız, vatandaşları tehlikeli sulara girmemeleri konusunda uyardı. AFAD İl Müdürü Osman Atsız; "Bizim göllerimiz, barajlarımız, akarsularımız var. Su konusunda bayağı geniş alanımız var. Maalesef insanlarımız 'yüzeceğim, serinleyeceğim' diyerek bilinçsizce girerek boğuluyorlar. Çünkü barajların birçoğunda kamış, ağaç, çamur var; buralara girmemeleri gerekiyor. Her sene yaklaşık 10 civarında boğulma gerçekleşiyor. İnsanlarımız böyle sulardan lütfen uzak dursunlar. Bizim için hayatları değerlidir.

