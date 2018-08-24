Afgan mülteciler insan tacirlerine kişi başı bin 500 TL verdiler

17 aileden oluşan yaklaşık 80 Afganistanlı mülteci, 2 ay süren zorlu bir yolculuğun ardından iki hafta önce Kayseri’ye geldi. Kayseri Doğumevi’nin yanındaki parkta konakladıkları tespit edilen ailelere Kayseri Valiliği sahip çıktı ve aileleri kentte bulunan bir otele yerleştirdi. İnsan tacirlerine kişi başı bin 500 TL vererek yolculuğa çıkan 80 Afganlı’ya geçici olarak ikamet ettikleri otelde, Kayseri Valiliğinin yanı sıra Kocasinan Kaymakamlığı ve Beşir Derneği Kayseri Şubesi gönüllüleri de sahip çıktı.



Mülteci erkeklerden Nik Muhammedi, Kayseri’ye gelmeden önceki uzun yolculuklarının adeta bir ölüm yolculuğu olduğunu söyledi. Ülkesinde Amerikan şirketinde çalıştığı için Taliban rejimi tarafından tehdit edildiğini ve öldürülme korkusuyla ülkesini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Muhammedi, günde en az 20 kilometre yol yürüyerek, Afganistan’dan İran’a, oradan da Van’a geldiklerini ifade etti. Şu andaki en büyük sorunlarının iş bulmak olduğunu kaydeden Muhammedi, "Van’dan Ankara’ya, oradan da arabayla Kayseri’ye gönderdiler. Şu anda bir otele yerleştirildik. Bizim en büyük sorunumuz bir ev bir de iş. Bizim en büyük sıkıntılarımız kira ve iştir. Bunlar sağlandığında her şey yolunda olacak" dedi.



Mihri Ahzeri ise, yolda özellikle İran askerlerinin kendilerine çok eziyet ettiğini dile getirdi. 2 gün boyunca aç ve susuz kaldıklarını kaydeden Ahzeri, en sonunda çareyi insan tacirlerine kişi başı bin 500 TL para vererek Türkiye’ye gelmekte bulduklarını kaydetti. Ahzeri, "Yolda gelirken bize eziyet ettiler, çocuklarımızı çok dövdüler. Bize kimse yardım etmedi. Bizi hayvanı döver gibi dövdüler. Kayseri’ye gelir gelmez bize çok yardım ettiler. İran’daki polisler bize şiddet uyguladı. 13 ve 7 yaşında çocuklarım var. İran’da su gördüğümüz zaman çantalarımıza doldururduk. Çocuklarımızı da çantalara koyup koşardık. 2 gün aç gezdik. Sudan başka hiçbir şeyimiz yoktu. Biz İran’da çok sıkıntı yaşadık. Bize insan gibi davranmıyorlardı. Türkiye’ye gidersek daha güzel yaşayabiliriz dedik. Kaçakları götüren insanlarla konuştuk ve onlara kişi başı bin 500 TL verdik. Bizleri Türkiye’ye getirdiler" diye konuştu.



Mültecilerin barınma sorunlarının geçici süreliğine çözüldüğünü ve resmi işlemler tamamlandıktan sonra yeni ikamet adreslerine yerleştirileceklerini belirten Beşir Derneği Kayseri Temsilcisi Dr. İbrahim Demirel, "Beşir Derneği olarak, kendi ölçeğimizde neler yapabileceğimiz konusunda süreci takip ederek destek olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir haftadan beri ailelerimiz buradalar. Mültecilerimiz bizim misafirlerimizdir. Bu insanların yemek ihtiyaçlarını hayırseverlerimizin vasıtasıyla yaklaşık bir haftadan beri karşılamaya çalışıyoruz. Günde 2 öğün olmak üzere yemek ikramında bulunuyoruz. 17 aile olduğunu tespit etmiştik. Bunların bir kısmı daha önceden Kayseri’de ikamet eden Afganlı akrabalarının yanlarında da yerleşmiş vaziyettedir. Şu anda otelde ikamet eden 10 ailemiz kaldı. İl Göç İdaresinin yapacağı çalışmanın ardından ailelerimiz ilçelerdeki yeni ikamet adreslerine yerleştirilecekler" ifadelerini kullandı.