AFRİN’E EN ÇOK BAĞIŞ KAYSERİ’DEN

AK Parti İl Başkanlığınca her hafta düzenlenen nöbetçi vekil uygulamasında bu haftaki nöbetçi vekil Taner Yıldız oldu.

Parti İl binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen, Yıldız’ın gündeminde Afrin operasyonu, FETÖ davaları, MHP- AK Parti ittifakı ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesi vardı. Yıldız, nöbetçi vekil uygulamasının 16’ıncı yılına girdiğinin bu sayede vatandaşların Ankara’ya gitme gereği duymadan sorunlara çözüm arandığını belirtti.

“TSk’nın sivillere itinası devam ediyor”

Afrin Operasyonu’nda merkeze tamamen yaklaşıldığını belirten Vekil Yıldız, ”gündemi takip edenler bilir, Afrin’de TSK’ya yönelik, sivil araç patlatıldı. Orada siviller katledildi. TSK’nın sivillere gösterdiği itina bütün dikkatiyle devam etmektedir. Oradaki bir kısın sivillerin katledilmesinde özellikle PKK’nın uzantısı olan PYD ve YPG’nin olduğu tespit edildi. Tarlaya kurdukları bubi tuzakları ile oradan geçen bir vatandaş hayatını kaybetti. Eğer bunlar İHA ve SİHA’larla tespit edilmemiş olsaydı bu olayı bizim üzerimize atacaklardı. Şu anda dünyada yapmaya çalıştıkları gibi…” şeklinde konuştu.

“En çok bağış Kayseri’den…”

Yıldız, “Kayserili vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’de; Edirne’den, Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar birçok ilimiz operasyona hassasiyet gösteriyor ama Kayseri hayırseverlikte yine öncü rolünü oynadı ve Afrin’e gönderilen en çok bağış Kayseri’den çıktı. O yüzden bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

“35 yıllık terör kamburu atılacak”

Afrin operasyonunun başarılı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Yıldız,“Afrin’de terörün tamamen temizlenmesi PKK’nın uzantılarının artık yerinde bitirilmesi ve bununla alakalı hedefimiz hiçbir kesintiye uğramaksızın devam etmektedir. Bu iş inşallah ya bitecektir ya da bitecektir. Türkiye bu kamburuyla beraber, uzun süre gitmek niyetinde değildir. 35 yıldan beri taşınan bu kambur inşallah atılmış olacaktır. Türkiye ilerlemesine büyümesine ve genişlemesine daha hızlı adımlarla devam edecektir. “ diye konuştu.

“FETÖ’nün bitirilmesinde Kayseri’nin emeği önemli”

Türkiye’de ve Kayseri’deki FETÖ davalarını yakından takip ettiğini söyleyen Yıldız, “gerek Sincan’daki Akıncı Üssü davası, muhafız bölüğü davası, mahrem imamlar davası gibi birçok davada yerinde şahitlik etmeye çalışıyoruz. Yeni operasyonlar düzenlenmektedir. Bu konuda valimize ve emniyete müdürümüze teşekkür etmek istiyorum. Gerek FETÖ ile alakalı operasyonlar, gerekse uyuşturucu operasyonlarında başarı son derece dikkat çekmektedir. Türkiye’nin her yönüyle beraber normalleşmesinde en büyük kurgulu terör örgütlerinden birisi olan FETÖ’nün bitirilmesinde buradaki emeklerin çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. “ ifadelerini kullandı.

“Fırat hepimizin şehidi”

MHP- AK Parti ittifakında yerelde de mutabakata varılacağını belirten Yıldız, “Kayseri ittifaka en çok riayet eden il olmuştur. 17 yıldır AK parti’nin kendi içerisindeki disiplini Kayseri’de daha müşahhas hale getirmiştir. Şimdi de öyle olacaktır. Bu disipline gösterilen nezakete bütün taban aynı şekilde riayet edecektir. MHP İl başkanının ve yönetiminin Devlet Bahçeli’nin koyduğu bu kurallara uyacağından herhangi bir tereddüdüm yoktur. Bizler genel merkezin belirlediği sınırlar içerisinde bunu uygulayabilecek, birbirlerini anlayabilecek kapasitedeyiz. Ege Üniversitesi’ndeki ülkücü kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun şehit edilmesiyle alakalı konu gündeme gelmiştir. Fırat hepimizin şehididir. Konya başta olmak üzere birçok ilde kendisinin ismi hürmeten layık olduğu yere verilmiştir. Bununla alakalı herhangi bir problem tabii yaşanmaz. Eğer ortaya konacak bir konu varsa bu mutabakatla çözülür. ” dedi.

“Çiftçimize, kamu, özel ayrımı yapmadan sahip çıkıyoruz”

Türkiye’deki şeker fabrikalarının özelleşmesiyle alakalı Kayseri’yi ilgilendiren bir durumun olmadığını vurgulayan Yıldız açıklamasını şöyle bitirdi;

“Türkiye yönetimindeki güçlü irade sayesinde; çiftçimize, sanayicimize, tüccarımıza kamu, özel sektör ayırımı yapmaksızın sahip çıktığı için bu günlere geldi. Türkiye ekonomik değer olarak 3 katına çıktı. Ve dediğim gibi PKK kamburundan kurtulduğu anda koşar adımlarla hak ettiğimiz yere gelecektir. Dünyadaki hedefleri ortadadır.”

Haber- Fotoğraf: Tuba Köksal

