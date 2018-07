AGÜ ilk mezunlarını verdi

AGÜ Sümer Kampüsünde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akademisyen ve mezun olan öğrencilerin alana girmesiyle devam eden törenin açılış konuşmasını AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu yaptı. 5 yıl önce kurulduğunda bir tek binanın dahi olmadığı üniversitenin azim ve kararlılıkla bu günlere getirildiğini belirten Rektör Sabuncuoğlu, her şeye rağmen kendilerine güvenerek mezun olan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin, AGÜ'den mezun olmanın ayrıcalığını ömür boyu yaşayacaklarının altını çizen Rektör Sabuncuoğlu, "Hatırlarsınız bundan 5 yıl önce üniversite tanıtımı için kampüsümüze geldiğinizde tek bir binamız bile olmadığı için sizleri çadırımızda ağırlamıştık. Hatta uzun ve tozlu yoldan geçerek bu çadıra ulaşıyordunuz. Hepiniz ürkek ve çekingendiniz. ‘Kampüsler, hocalar, laboratuvarlar nerede, acaba burada iyi bir eğitim alabilecek miyim, mezun olunca ne yapacağız?’ gibi onlarca soru yöneltiyordunuz. Biz ise bir avuç inanmış insan sizlere küçük maketler üzerinden üniversite ve vizyonumuzu anlatmıştık. Sizler, bizlere inandınız ve risk aldınız. Ama kazandınız. Bu kazanımlarınızı ileride daha fazla hissedeceksiniz. Çünkü çok iyi derecede İngilizce biliyorsunuz, birçoğunuz en az bir kez yurtdışı deneyimi yaşadınız. Hemen hemen hepiniz minimum iki staj yaptınız, birçoğunuz stajlarını yurtdışında yaptınız. Yalnızca teorik bilgilerle donatılmadınız, iş ve sanayi dünyasının sorunlarını ve bunları nasıl çözüleceğini iyi biliyorsunuz. AGÜ’de ezberi değil öğrenmeyi öğrendiniz. Bütün bunların ötesinde hayal kurmayı öğrendiniz. Toplumun ihtiyaç duyduğu 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip geleceği şekillendirecek bireyler olarak yetiştirildiniz. O yüzden bugün büyük bir memnuniyet ve iftiharla görüyorum ki mezun arkadaşların birçoğu biden fazla iş teklifi aldılar ve almaya da devam ediyorlar. 2013 yılında AGÜ kurulurken Türkiye’de 170 üniversite vardı, bugün 200 civarında üniversite var. Doğal olarak üniversite kurulurken her yeni üniversite gibi AGÜ’nün kalitesi ve geleceği ile toplum içerisinde çeşitli çekinceler ve kuşkular vardı. ‘Acaba nasıl üniversite olacak? Anadolu’da gerçekten yüzde 100 İngilizce eğitimi verebilecekler mi?’ gibi onlarca soruyla karşılaşıyorduk. Ama biz çok büyük desteklerle bu günlere geldik" dedi.



"Hayatta sıfır risk alarak başarılı olamazsınız"

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde de bulunan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, "Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Sabuncuoğlu, “Sevdiğiniz işi yapın, sevmiyorsanız başka iş arayın. İkinci tavsiyem hata yapmaktan korkmayın, karar verirken iyi araştırın. Fırsat ve tehditleri iyi analiz edin ve kontrollü riskler alın. Hayatta insiyatif almadan, sıfır risk alarak başarılı olmanız mümkün değil" ifadelerini kullandı.



"AGÜ'nün temeli sağlam atıldı"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıyan üniversitenin ilk mezuniyet heyecanında öğrencileri yalnız bırakmazken, öğrencilere seslenerek Türkiye'de eğitimini yabancı dil ile yapan 3 üniversitenin birinden mezun olduklarını söyledi. Siyasi ve devlet hayatında eğitimi özellikle takip ettiğini dile getiren Gül, "2013 yılında o zaman cumhurbaşkanı olarak burada ilk akademik yılımızın açılışını yapmıştık. Sizler o zaman hazırlık okuluna başlamıştınız. O zaman üniversiteden ne beklediğimi, nasıl bir üniversite olması gerektiğini anlatmıştım. Bugün, büyük bir memnuniyetle görüyorum ki AGÜ bu hedeflere ulaştı. Bütün arzum şuydu; iyi, seçkin bir üniversite yapmak, gençliğe, Kayseri’ye, bütün Türkiye’ye hediye etmek. İyi bir şey yapmak kolay olmuyor tabi. Hiçbir üniversite AGÜ gibi çok emek sarf edilerek yapılmadı. Ama AGÜ’nün temeli gerçekten sağlam atıldı. Bugün neticelerini almış olduk. Her şeyden önce çok iyi yabancı dil bilen üniversitenin öğrencileri oldunuz. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de eğitimini yabancı dil yapan ODTÜ ve Boğaziçi’nden sonra üçüncü üniversite burası. Bunun şüphesiz avantajlarını hayat boyunca göreceksiniz. ‘En büyük yatırım, eğitime yapılan yatırımdır’ dedim. Siyasi ve devlet hayatımda eğitimi özellikle takip ettim. Türkiye için en önemli olan şey ‘beşeri sermaye’ dediğimiz nitelikli, vasıflı insan. Nitelikli, vasıflı insanlar da ancak iyi üniversitelerden yetişiyor. Onun için bugün büyük bir memnuniyetle görüyorum ki sizler bunu gerçekten başardınız." diye konuştu.



"Zaman zaman sıkıntılar olabilir, hiçbirine takılmayın, geleceğe ümitle bakın"

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Gül konuşmasını şöyle sürdürdü: "Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, teknolojinin hızına yetişmek mümkün değil. Dün, çok yeni dediğimiz birçok teknolojik cihaz bugün bakıyoruz eskimiş bile. Buna yetişebilmek ancak vasıflı insanlar vasıtasıyla olabilir. Sizler burada çok vasıflar kazandınız, bundan sonra bunların faydasını göreceksiniz. Şunu unutmayın ki eğitim süreklidir. Mezun oldunuz, eğitim bitmedi sizin için. Esas bundan sonra başlıyor çok büyük yarışlar. Sakın ha bu eğitimden kopmayın. Üniversiteden mezun olup işe başladıktan sonra da kendinizi daima güncelleştirin. Karakterli, dürüst, vatansever, ülkesini seven insanlar olun. Sadece Türkiye’de değil, dışarıda da çalışabileceksiniz. AGÜ’nün en büyük hedefi, dünyanın her tarafında çalışabilir, iş bulabilir mezunlar yetiştirmek oldu. Bunu her zaman sizlerle de bir araya geldiğimde konuştum ve bugün büyük bir memnuniyetle görüyorum, bu özgüven sizlere verildi. Bu özgüven içerisinde ailenize, ülkenize faydalı olmak gibi bütün insanlığa da faydalı olmak sizin başka bir vasfınız olması gerekiyor. Türkiye sizlerden çok şey bekliyor. Şunu da unutmayın, zaman zaman sıkıntılar olabilir; ailenizde, çevrenizde, ülkede, dünyada. Bunların hiçbirine takılmayın. Daima olumlu bakın ve geleceğe ümitle bakın."



Konuşmaların ardından 11. Cumhurbaşkanı Gül ve Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu okul ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere belge ve diplomalarını takdim etti. AGÜ'de 7 bölümde yaklaşık 100 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.