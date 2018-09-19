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AGÜ, Magna Charta Gözlemcilik Konseyi Üyesi Oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), dünyadaki en seçkin üniversitelerin yer aldığı Magna Charta Gözlemcilik Konseyi'ne (Magna Charta Observatory) üye seçildi. 

AGÜ, Magna Charta Gözlemcilik Konseyi Üyesi Oldu

AGÜ’nün, adını özgürlüğün simgesi Magna Charta'dan alan, akademik dünyada "Üniversitelerin Anayasası" olarak kabul edilen "Magna Charta Universitatum'a, bir süre önce yaptığı başvuru kabul edildi. 

Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Magna Charta Gözlemcilik Konseyi'nin İspanya’da, 800. kuruluş yılını kutlayan Salamanca Üniversitesi’nde yapılan 30. yıl toplantısına katılarak, AGÜ’nün üye olarak kabul edildiği anlaşmayı imzaladı. 

Toplantı ve imza törenine İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Letizia da katıldı.Dünya çapında 100’den fazla ülkeden 250 akademisyenin katıldığı toplantıda, yükseköğretiminin geleceği, sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü, akademik özgürlükler, üniversite özerkliği ve özgürlükleri konularındaki fikirler tartışıldı. İki gün süren toplantıda daha sonra Magna Charta Gözlemcilik Konseyi'ne yeni katılan üniversiteler ile üyelik anlaşmaları imzalandı. Çeşitli ülkelerden üyelik başvuruları kabul edilen 72 üniversite arasında AGÜ de yer aldı. 

Bilgi kazanımı, düşüncelerin özgürce ifadesi, temel üniversite değerlerini ve haklarını korumak amacıyla Bologna'da kurulan Magna Charta Gözlemcilik Konseyi, temel üniversite değerlerini ve haklarını savunmak için faaliyet gösteriyor. 

Konsey, Avrupa'da ve uluslararası organizasyonlarla ortak amaçlar çerçevesinde çalışmalar ve anlaşmalar yapıyor. 
 

İHA

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