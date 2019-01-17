AGÜ Müzik Topluluğu’ndan Yeni Yıl Konseri

Şef Zarife Kırdök yönetiminde verilen konser, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konser Salonu’nda gerçekleştirildi.

AGÜ Türk Müziği Topluluğu, konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği’nin saygın bestekarlarının, seçkin eserlerini seslendirdi.

Büyük ilgi gören konserde solo ve koro seslendirilen eserlerle dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sunuldu.







Konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçılar Ankara Klasik Türk Müziği Devlet Korosu sanatçılarından Zarife Özen ve Necdet Erkol da sahne alarak, birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Konserin sonunda Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ Türk Müziği Topluluğu’nu, Şef Zarife Kırdök’ü, konuk sanatçılar Zarife Özen ve Necdet Erkol’u ve diğer koro üyelerini başarılı performanslarından dolayı kutlayarak çiçek sundu.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Türk Müziği Topluluğu adına Şef Zarife Kırdök’e ve konuk sanatçılara teşekkür plaketi verdi.





