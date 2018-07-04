Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AGÜ’de Mezuniyet Heyecanı

İlk öğrencilerini 2013 yılında alan Abdullah Gül Üniversitesi, bu yıl 6 Temmuz’da ilk mezunlarını verecek. 

AGÜ’de Mezuniyet Heyecanı

Devlet üniversiteleri arasında Türkiye’nin en başarılı ilk 10 üniversitesi arasında yer alan Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) mezuniyet heyecanı yaşanıyor. Bu yıl AGÜ’de, 7 bölümden yaklaşık 100 öğrenci mezun oluyor. İlk mezunlarını görkemli bir törenle verecek olan AGÜ’de mezuniyet töreni hazırlıkları da devam ediyor. 

Sümer Kampüsü’nde 6 Temmuz’da, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımıyla gerçekleştirilecek olan törene, aralarında veliler, protokol, öğretim görevlileri, iş ve sanayi dünyasından konukların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımı bekleniyor. 

Tören, saat 18.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Daha sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Mezunlar Derneği Başkanı ve okul birincisi tarafından konuşmalar yapılacak. Ardından ise ilk mezunlara diplomaları verilecek. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberAGÜAbdullah GülMEZUNİYET
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.