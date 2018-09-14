AGÜ’de Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı

Kontrol alanında çalışan herkesi buluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen TOK’2018 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, AGÜ ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile Sümer Kampüsü’nde Büyükambar Toplantı salonu ile bazı dersliklerde çeşitli oturumlar halinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

Çok sayıda araştırmacının katıldığı toplantıda, 1958 yılı mayıs ayında kurulan Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi’nin kuruluşunun 60. yılı da kutlandı.

Kontrol alanında üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak ve genç akademisyenlerin katılımını teşvik etmenin amaçlandığı toplantı, Kayseri Sanayi Odasının da desteği ve bazı firmaların sponsorluğuyla düzenlendi.

Toplantı, TOK2018 Düzenleme Kurulu Eş Başkanları Abdullah Gül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Faruk Keçeci ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul tarafından organize edildi.

Kontrol teorisi, kontrol çeşitleri, otomasyon sistemleri, ulaşım teknolojileri, enerji sistemleri, robotik sistemler, insansız araçlar, deniz araçları gibi kontrol uygulamalarının ele alındığı toplantıda, sistem dinamiği, modelleme ve analizi, süreç kontrolü, evrimsel algoritmalarla modelleme, kontrol ve optimizasyon konuları da bildiri konuları arasında yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, hayatımızda özellikle yeni dünya da yeniden şekillenen dünya da dijital ve akıllı sistemlerle dolu bir dünyada, bu toplantıya katılan değerli araştırmacıların, bilim insanlarının ve uygulayıcıların yapacağı çalışmaların toplumumuza sanayi ve teknolojiye büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu şöyle konuştu: “Üreten ama yalnızca hizmet ve ürün üreten değil aynı zamanda teknoloji üreten know-how üretmemiz lazım. O yüzden biz bilim insanlarına hepimize büyük görevler düşüyor şartlar ne olursa olsun iş birliğini ortak çalışma ortamlarını en iyi şekilde kullanıp kaynaklarımızı bir araya getirerek bu faaliyetleri yenilikçi faaliyetleri, bilimsel çalışmaları sürdürmemiz gerek.”

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Eksin ise konuşmasında, otomatik kontrol teknolojisinin kullanıldığı alanlar hakkında bilgiler vererek, biyolojiden uçuş sistemlerine kadar her alanda uygulandığını ifade etti.

TOK2018 Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Abdullah Gül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Faruk Keçeci de konuşmasında toplantının amacı ve konuları hakkında bilgiler verdi.

TOK2018 Düzenleme Kurulu Eş Başkanı İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul ise toplantıda kontrol alanında çalışan herkesi buluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

3 gün süren toplantı, açılış konuşmalarını ardından, çeşitli oturumlar halinde devam etti.

