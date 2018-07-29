AGÜ’de Tanıtım ve Tercih Günleri başlıyor

Tanıtım ve Tercih Günleri süresince aday öğrencilere ve ailelerine üniversite tercihleri, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, eğitim olanakları, akademik programlar, burslar, kampüs imkanları, üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olanakları, barınma imkanları hakkında detaylı bilgiler verilecek.



Aday öğrenciler, Rektörlük Sergi Salonu'nda açılacak stantlarda akademisyenler ve oluşturulan tanıtım ekibi ile görüşerek, meslekler ve tercihlerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecek. Tanıtım Günleri çerçevesinde aday öğrenciler, 0850 360 0 248 numaralı ALO AGÜ Çağrı Merkezi’ni arayarak, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında bilgi edinebilecek.



Sümer Kampüsü'ne ilk 40 bin başarı sıralamasından gelen tüm aday öğrencilerin otobüs bileti, yeme-içme ve konaklama masrafları da Abdullah Gül Üniversitesi'ni Destekleme Vakfı (AGÜV) tarafından karşılanacak.



Adaylar tercih döneminde, gerek AGÜ ile ilgili merak ettikleri konuları gerekse tercih ve mesleklerle ilgili bilgileri, 0549 241 9 380 numaralı Whatsapp hattı aracılığıyla üniversite öğrencilerinden, akademisyenlerden veya tanıtım ekibinden öğrenebilecek.



Üniversiteyi ziyaret etmek isteyen öğrenci ve velilerine gar, otogar ve havalimanından ulaşım imkanı sağlanacak.