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AGÜ’lü Öğrenciler Almanya’da Gençlik Zirvesi’ne Katıldı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yüksek Lisans öğrencileri, Almanya’da WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından gerçekleştirilen Gençlik Zirvesi’ne katıldı. 

AGÜ’lü Öğrenciler Almanya’da Gençlik Zirvesi’ne Katıldı

Zirve, Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Falkensee şehrinde gerçekleştirildi. Öğrenciler zirvede, Küresel Hedeflere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar içerisinde aktif olarak yer alan AGÜ Gençlik Fabrikası’nın organizasyonuyla yer aldı. 
AGÜ zirvede, Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencileri Sedat Gülçimen ve Osman Saygın tarafından temsil edildi. 
Türkiye’yi temsilen, Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı olan UN SDSN Türkiye Direktörü Bahar Özay’ın liderliğinde oluşturulan ekibe dahil olan yüksek lisans öğrencileri Gülçimen ve Saygın’ın katıldığı zirvede, küresel hedefleri tartışıldı. 
Gülçimen ve Saygın zirvede, lisans bitirme projelerinde geliştirdikleri atık plastiklerin beton içinde kullanımı ile ilgili projelerini de sundu. Gülçimen ve Saygın’ın projeleri zirvede dikkat çekti. 
Avusturya, Almanya, Türkiye, Finlandiya ve İsveç’ten gelen katılımcılar, küresel anlamda plastik atıkların doğaya atılmasına ve plastik kullanımını azaltmaya yönelik projeler geliştirdi. 
 

İHA

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