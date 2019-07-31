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Ağustos ayında anahtar teslim yapılacak

Vali Şehmus Günaydın, Hayırsever Mehmet Akköse’nin Talas ilçesine yaptıracağı ilkokulun inşaatında incelemelerde bulunarak, Mart 2019’da temeli atılan okulun Ağustos ayının ortasında anahtar tesliminin yapılacağını söyledi.

Ağustos ayında anahtar teslim yapılacak

Talas İlçesi Talas Mahallesi Çardakbaşı Mevkiinde yaptırılacak olan 24 derslikli ilkokulu inceleyen Vali Günaydın, okulların yapımında emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığı’na, belediyelere ve hayırseverlere teşekkür etti.
Kayseri’de eğitimde temel hedeflerinin bir tanesinin birkaç yıl içerisinde tekli eğitime geçmek olduğunu ifade eden Vali Günaydın, öğrencilerin daha kaliteli okullarda ve sınıflarda, daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmesi için çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmalar sayesinde hem sınıf mevcutlarını düşüreceklerini hem de çocuklarımızı sabahçı-öğlenci olarak okula gitmekten kurtaracaklarını ifade eden Vali Günaydın, “Bu anlamda 7-8 aydır yapmış olduğumuz çalışmalarda hayırseverlerimizin çok önemli katkılarını görüyoruz. İşte burası da bunlardan bir tanesi. Talas Belediyemize, hayırseverimize, destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Sadece bazı okullardaki eğitim kalitesinin yukarı çekilmesiyle eğitimde sorunun çözülmeyeceğini ifade eden Vali Günaydın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘en iyi okul eve yakın okuldur’ sözünü hatırlatarak öğrencilerimizi diğer uzak okullara göndermek için bir çaba ve gayret içerisinde olmayalım. Mahallemizdeki okullara gönderelim” dedi

Vali Günaydın, konuşmasının ardından Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakam Vekili Erkaya Yırık ve diğer protokol üyeleri ile birlikte okul inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden okulun son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.
 

İHA

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