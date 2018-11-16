AHLAKEN MELİKGAZİ  

İNCESU ADAYI DA YAPABİLİRLER

Ak Parti eski İl Başkanı olan Hüseyin Cahit Özden Melikgazi İlçesi için belediye başkan aday adaylığına yaptığı başvurudan sonra gazetemizin sorularını yanıtladı. Neden Melikgazi sorusuna karşılık Özden şu yanıtı verdi :”Halihazırda diğer yerlerde belediye başkanları var. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamak için Melikgazi’den başvurdum. Burası üç dönem uygulaması nedeniyle adaylık için daha kolay bir başvuru noktası. Yani sıkıntıya sebep olacağım durum yok. “



İL BAŞKANLIĞINI İSTEMEM DEMİŞTİ

Hüseyin Cahit Özden daha önce de il başkanlığı atanması sürecinde kendisine “ tekrar il başkanı olmak ister misiniz “diye soran Kayseri milletvekili Taner Yıldız’a “Hayır teşekkür ederim. Ama ileride belediye başkanlığı konusunda hizmet için ihtiyaç olursa emir telakki ederim” demişti.



