Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AHLAKEN MELİKGAZİ  

Ak Parti Kayseri eski İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden  Melikgazi İlçesi Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Kocasinan’dan aday  adayı olması beklenirken neden Melikgazi diye sorduğumuz Özden, “Siyaseten ahlaki etik olmazdı. Zira diğerlerinde bir belediye başkanı var şu anda. Ama burada üç dönem kuralından dolayı bir boşluk oluştu. O nedenle Melikgazi” diye yanıt verdi.  

AHLAKEN MELİKGAZİ  

İNCESU ADAYI DA YAPABİLİRLER
Ak Parti  eski İl Başkanı olan Hüseyin Cahit Özden Melikgazi İlçesi için belediye başkan aday adaylığına yaptığı başvurudan sonra gazetemizin sorularını yanıtladı.  Neden Melikgazi sorusuna karşılık Özden şu yanıtı verdi :”Halihazırda diğer yerlerde belediye başkanları var. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamak için  Melikgazi’den başvurdum. Burası üç dönem uygulaması nedeniyle adaylık için daha kolay bir başvuru noktası. Yani sıkıntıya sebep olacağım durum yok. “

İL BAŞKANLIĞINI İSTEMEM DEMİŞTİ
Hüseyin Cahit Özden daha önce de il başkanlığı atanması sürecinde kendisine “ tekrar il başkanı olmak ister misiniz “diye soran Kayseri milletvekili Taner Yıldız’a “Hayır teşekkür ederim. Ama ileride belediye başkanlığı konusunda hizmet için ihtiyaç olursa emir telakki ederim” demişti.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerSiyasetAk Parti Kayseri Eski İl Başkanı Hüseyin Cahit ÖzdenAk PartiMelikgaziKayseriHüseyin Cahit özden
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.