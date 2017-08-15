AHMET MÜLAYiM VEFAT ETTi

Kayseri'nin en köklü ve en eski yerel gazetelerinden olan Ülker Gazetesi sahibi Ahmet Mülayim hayatını kaybetti.Geçirdiği kalp krizi sonrasında Mersin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 68 yaşındaki Ahmet Mülayim, sabaha karşı gözetim altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.4 çocuk babası olan Ahmet Mülayim'in cenazesi yarın Camii Kebir'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.