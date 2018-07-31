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Ahmet Övüç: “Kayseri’de ekmeğe zam yok”

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, bazı spekülasyonların aksine, Kayseri’de ekmeğe zammın söz konusu olmadığını söyledi. 

Ahmet Övüç: “Kayseri’de ekmeğe zam yok”

Türkiye’de ekmek fiyatlarının artışının ardından, bazı basın organlarında Kayseri’de de ekmek fiyatlarının artacağına dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Övüç, Ramazan’dan önce Kayseri’deki ekmek fiyatlarının belirlendiğinin, sonraki süreçte de fiyatlarda herhangi bir oynama olmadığının altını çizdi. 

Kayseri’de 250 gram ekmek 1 Lira 10 Kuruş 
Söz konusu Ramazan’dan önce yapılan belirlemeyle, Kayseri’de bir kilogram ekmeğin 4 lira 40 kuruşa, 250 gram ekmeğin de 1 Lira 10 kuruşa satıldığını vurgulayan Övüç, “Kayseri basında çıkan bazı haberlerde ekmeğin kilogram fiyatının 5 Lira 75 Kuruş olduğunu okuyorum. Hayır, Kayseri’de ekmeğin kilogram fiyatı 4 Lira 40 Kuruş, 250 gram ekmek fiyatı da 1Lira 10 Kuruştur. Biz ekmek tavanını belirleriz ama bazı esnaf ekmeği ucuza mal ettiği için daha düşük fiyatlardan satabiliyorlar. Dolayısıyla, ekmeğe her önüne gelen zam verme şansına sahip değildir. Kimse kimsenin ekmeğiyle de oynamasın. Fakirin en önemli gıdası aldığı ekmektir; ekmeğine de kimse el uzatmasın” diye konuştu. 

İsrafı önlemek vatandaşın da fırıncının da görevi 
Öte yandan ekmek israfına da değinen Övüç, “Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de 4 milyon civarında ekmek çöpe atılıyor. Kayseri’mizde de israf var. Ekmeğin yeri çöp değildir. Mümkün mertebe israfı önleme açısından hem fırıncılarımız hem de halkımız yeteri kadar ekmek alırsa daha iyi olur. Artık eskisi gibi değil, fırınlarımız 24 saat açık, vatandaş gece gündüz demeden istediği zaman taze ekmeğe ulaşabilir” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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