Ahmet Taşgetiren geliyor

Ünlü Gazeteci Yazar Ahmet Taşgetiren, Kayseri’ye geliyor. Taşgetiren, 24 Mart Cuma günü 19.30’da Şehir Tiyatrosu’nda “Büyük Hesaplaşma” başlığı altında “Türkiye’de ve İslam Dünyasında neler oluyor?” konulu konferans verecek.
Altınoluk Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmenliği, Star Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Taşgetiren; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından demokratik açılım ve çözüm süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinde 4 Nisan 2013-19 Haziran 2013 tarihleri arasında İç Anadolu Bölgesi başkanlığını yapmıştı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Altınoluk Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmenliği, Star Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Taşgetiren; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından demokratik açılım ve çözüm süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinde 4 Nisan 2013-19 Haziran 2013 tarihleri arasında İç Anadolu Bölgesi başkanlığını yapmıştı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ