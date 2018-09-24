AIDS PANİĞİ! Günler önce AIDS’li hayat kadını özel bir hastanede doğum yaptı. Doğumdan sonra bebeğini “ben hayat kadınıyım bakamam“ diyerek devlete bıraktı. Bu haber gazetemiz sütunlarına yansıdıktan sonra şehirde endişeli bir bekleyiş başladı. Bu süreçte yetkililerden herhangi bir açıklama gelmemesi, kamuoyunda ki endişeyi artırıyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:21