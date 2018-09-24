AIDS PANİĞİ!

VALİ BİLMİYOR
AIDS’li kadının bugüne kadar ilişkiye girdiği erkeklerin bulunarak kontrol ve tedavi altına alınıp alınmadığı yönündeki sorumuza Sağlık İl Müdürü Ali Ramazan Benli yanıt vermek istemedi. Dr. Benli “Bu konuda açıklama yapmaya yetkili tek makam Sayın Valimizdir “diyerek cevap vermekten kaçındı.
Bu konuda bilgisine başvurduğumuz Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, kadın hakkında bir bilgisi olmadığını belirterek “Kadının nerde olduğunu ben bilmiyorum ki, kadın doğum yaptı çekti gitti, ondan sonra nerden bileceğim nerde olduğunu, araştırayım Pazartesi’ye (bugün) bilgi vereyim” dedi.
HASTANE İSMİNİ YAZACAK MISINIZ?
Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nin isminin bu haberde geçmemesi için gazetemize gelerek görüşme yapan hastane yetkilileri, o gün hastanede tüm tedbirlerin alındığını söylemelerine rağmen, buna ilişkin talep ettiğimiz herhangi bir belgeyi göndermediler.
HASTANE SAHİBİ SUSKUN
Gazetemizi ziyaret eden hastane yetkililerinin herhangi bir yazılı açıklama ya da belge göndermemesi üzerine, Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Sahibi Op. Dr. Erşad Batmaz’a telefonla ulaşarak “Söz konusu habere ilişkin sorularımız olacak yanıtlayabilir misiniz ?” diye sorduk. Op. Dr. Batmaz da “Yanıt vermeyi düşünmüyorum” dedi.
İŞTE YANITLANMAYAN SORULARIMIZ
Kamuoyundaki merak edilen konuları ve soru işaretlerini gidermek adına ısrarla bilgi almak istememize rağmen hastane yetkilileri ve hastane sahibi herhangi bir şekilde cevap vermekten kaçındı.
O gün doğum öncesi ve sonrası hangi tedbirler alındı?
Doğum sonrasında, bu doğumhaneyle ilgili bir tedbir alındı mı, aynı doğumhane kullanılmaya devam edildi mi, bunun sağlık açısından bir sakıncası var mı?
AIDS’li kadının yaptığı doğumda görevli olanlar için, ne tür tedbirler alındı?
Hastanede o gün doğum yapanlar ve aileleri açısından oluşabilecek riskler var mı? Varsa bu konuda yapılması gerekenler nedir?
AIDS’li kadının bugüne kadar ilişkiye girdiği erkeklerin bulunarak kontrol ve tedavi altına alınıp alınmadığı yönündeki sorumuza Sağlık İl Müdürü Ali Ramazan Benli yanıt vermek istemedi. Dr. Benli “Bu konuda açıklama yapmaya yetkili tek makam Sayın Valimizdir “diyerek cevap vermekten kaçındı.
Bu konuda bilgisine başvurduğumuz Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, kadın hakkında bir bilgisi olmadığını belirterek “Kadının nerde olduğunu ben bilmiyorum ki, kadın doğum yaptı çekti gitti, ondan sonra nerden bileceğim nerde olduğunu, araştırayım Pazartesi’ye (bugün) bilgi vereyim” dedi.
HASTANE İSMİNİ YAZACAK MISINIZ?
Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nin isminin bu haberde geçmemesi için gazetemize gelerek görüşme yapan hastane yetkilileri, o gün hastanede tüm tedbirlerin alındığını söylemelerine rağmen, buna ilişkin talep ettiğimiz herhangi bir belgeyi göndermediler.
HASTANE SAHİBİ SUSKUN
Gazetemizi ziyaret eden hastane yetkililerinin herhangi bir yazılı açıklama ya da belge göndermemesi üzerine, Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Sahibi Op. Dr. Erşad Batmaz’a telefonla ulaşarak “Söz konusu habere ilişkin sorularımız olacak yanıtlayabilir misiniz ?” diye sorduk. Op. Dr. Batmaz da “Yanıt vermeyi düşünmüyorum” dedi.
İŞTE YANITLANMAYAN SORULARIMIZ
Kamuoyundaki merak edilen konuları ve soru işaretlerini gidermek adına ısrarla bilgi almak istememize rağmen hastane yetkilileri ve hastane sahibi herhangi bir şekilde cevap vermekten kaçındı.
O gün doğum öncesi ve sonrası hangi tedbirler alındı?
Doğum sonrasında, bu doğumhaneyle ilgili bir tedbir alındı mı, aynı doğumhane kullanılmaya devam edildi mi, bunun sağlık açısından bir sakıncası var mı?
AIDS’li kadının yaptığı doğumda görevli olanlar için, ne tür tedbirler alındı?
Hastanede o gün doğum yapanlar ve aileleri açısından oluşabilecek riskler var mı? Varsa bu konuda yapılması gerekenler nedir?
Özel Haber: İlter Sağırsoy