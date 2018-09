Konuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmesinin yasaklandığını söyleyen ve konunun Vali Süleyman Kamçı’nın ukdesine alındığını her türlü bilginin oradan alınabileceğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli gereken her şeyin Sağlık Bakanlığı talimatlarına göre devam ettiğini ifade etti.

Olayın adli yönü de soruşturulurken doğumun gerçekleştiği özel hastanede, doğumun olduğu o gece, doğum sürecinde her türlü tedbirin alınıp alınmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.