Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kayseri OSB Çalışanlarına Eğitim Verecek

Kayseri OSB toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol törenine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’in yanı sıra kurum çalışanları katıldı.



Kayseri OSB olarak kurumlar arası koordinasyon ve işbirliklerine önem verdiklerini belirten Nursaçan, “Daha önce ORAN, KOSGEB, Belediyelerimiz ve birçok STK ile işbirliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. OSB’mizde bin 300 civarında fabrikamız ve yaklaşık 75 bin çalışanımız var. Türkiye’deki toplam 326 OSB’de 1 milyon 900 bini aşkın işçi çalışıyor. Faaliyet alanlarımızda her türlü birliği sağlamak için çaba gösteriyoruz. Bu çabalarımız artarak devam edecek. Devletin temelini aile, ailenin temelini de bireyler oluşturuyor. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde hizmet standartlarımızı artıracağız. Yapılan işbirliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların yürütülmesi, planlanan tanıtım, eğitimi, sunum ve bilgilendirme toplantıları ve karşılıklı alışveriş konularında da imzalayacağımız protokol ile çıtamızı yükseltmiş olacağız. İl Müdürlüğümüzle birlikte çok önemli işlere imza atacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.



2018 yılında da, önceki yıllarda olduğu gibi belediyeler ve kaymakamlıklarla işbirliği içerisinde eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Özer ise, Kayseri OSB ile imzalanan protokol vasıtasıyla, OSB’nin 75 bin çalışanına peyderpey eğitim vereceklerini ifade etti. Eğitim konularını iletişim teknikleri, aile içi ilişkiler, ebeveyn - ergen ilişkileri 21’nci yüzyılda anne baba olmak, öfke kontrolü ve cinsel istismar olarak sıralayan Özer, 2017’de 35 bine yakın, 2018 yılı başından bu yana ise 30 bine yakın kişiye eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından protokol imzaları atıldı.

