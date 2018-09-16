Aileler İçin İkinci Ev: ‘Engelsiz Çocuk Evi’ 

Yoğun iş temposundan uzaklaşarak Engelsiz Çocuk Evi’nde geçirdiği vaktin kendisi için bir terapi olduğunu ifade eden Başkan Çelik, çocukları ve ailelerini evlerinde hapsolmaktan kurtaran Engelsiz Çocuk Evi’nin gönül belediyeciliğinin en önemli projelerinden birisi olduğunu belirtiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’de ilkleri, enleri ve yenileri yapmaya devam ettiklerini, Engelsiz Çocuk Evi’nin de Türkiye’de ilk ve tek olan bir proje olduğunu söyledi. Engelsiz Çocuk Evi’nin açıldığı ilk günden itibaren ne denli önemli bir ihtiyaç olduğunun görüldüğünü dile getiren Başkan Çelik, “Hepimizin otizmli, down sendromlu veya farklı zihinsel engelli çocuklarımız, yakınlarımız olabilir. Maalesef bu evlatlarımız ve aileleri engeller sebebiyle evde hapsoluyor. İşte biz Engelsiz Çocuk Evi projemizle VİP servisle çocuklarımızı haftada bir gün evlerinden alıyoruz ve burada bakım ve eğitimleri ile ilgileniyoruz. Biz çocuklarla ilgilenirken aileler de diğer ihtiyaçlarını görme fırsatı buluyorlar. Halkımızın memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi’ne gösterilen talep üzerine üç ayrı yerde daha Engelsiz Çocuk Evi yapmaya karar verdik. Mimarsinan Parkı, Belsin ve Talas’ta da Engelsiz Çocuk Evi yapacağız” dedi.



“FIRSAT BULDUKÇA ÇOCUKLARIMIZLA BİR ARADAYIM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, zaman zaman yoğun iş temposundan uzaklaşarak Engelsiz Çocuk Evi’ne gittiğini ve çocuklarla bir araya geldiğini söyledi. Başkan Çelik, çocuklarla 1 saat vakit geçirmenin kendisi için bir anlamda terapi gibi olduğunu ifade etti.



“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ İŞTE BU”

Engelsiz Çocuk Evi projesinin gerçek bir gönül belediyeciliği olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bu tür projelerle gönül belediyeciliğini slogan olmaktan çıkarıp eyleme dönüştürdüklerini söyledi. Şehrin her noktasından Engelsiz Çocuk Evi için talep aldıklarını dile getiren Başkan Çelik, “Buraya gelen çocuklarımız sosyalleşiyorlar ve becerileri artıyor. Bu nedenle buraya gelecekleri günü iple çekiyorlar. Uzman psikologlar ve uzman eğiticilerimiz çocuklarımızla, sabırla ve kendi çocukları gibi ilgileniyorlar. Böylesine fayda sağlayan Engelsiz Çocuk Evi’ne çocuklarını bırakmak için şehrin diğer ucundan dahi ailelerimizin talepleri oluyor” diye konuştu.



AİLELER İÇİN İKİNCİ EV OLDU

Engelsiz Çocuk Evi, burada verilen hizmetten yararlanan aileler için adeta ikinci ev gibi oldu. Çocuklarını buraya güvenle bıraktıklarını ifade eden ailelerden Yasemin Yıldız, “Engelsiz Çocuk Evi bizim hayatımıza girdikten sonra çok şey fark etti. Şimdi en azından bir işim olsa yapabiliyorum. Bir ALO kadar uzağımdalar. Arıyorum, bırakabilir miyim? diyorum ve hemen alıyorlar. İyi ki de hayatımıza girmiş. İkinci evimiz diyebilirim. Güvenilir ve çok rahat. Engelsiz Çocuk Evi olmasaydı hayatımızda çok şey eksik kalırdı” dedi.



Engelsiz Çocuk Evi’ne çocuğunu bırakan Ahmet Kaya adlı vatandaş ise “Eskiden bir yere gitme şansımız yoktu. Şimdi çocuğumuzu gönderiyoruz ve arkamıza bakmadan güvenle işlerimizi yapabiliyoruz. Otizmli bir çocuğa sahipseniz bırakın evinizin dışındaki bir işi evinizin içindeki işi dahi yapamazsınız. Evinizdeki bulaşığı dahi yıkayamazsınız. Çünkü otizmli çocuk için eşyaların yer değişikliği dahi önemlidir. Engelsiz Çocuk Evi bu dertleri bitirdi. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

