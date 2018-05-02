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AK Gençlik 1 Mayıs’ta sahada

Ak Gençlik 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramında Kayseri Ulaşım A.Ş. çalışanları ile bir araya geldi.

AK Gençlik 1 Mayıs’ta sahada
Ak Parti Melikgazi Gençlik Kolları Üyeleri, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı sebebiyle Kayseri Ulaşım A.Ş. çalışanları ile bir araya geldi. Ziyaretleri esnasında işçilerin uyguladıkları işleri yerinde gören gençlik kolları üyeleri, bu anlamlı günde tatil yapmayarak çalışmaya devam eden emekçilere tatlı ikramında bulundu.
 İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Keşoğlu "Emek ve alın teri ile anlamlanan bu günde, tatil olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçilerimizin yanında olmak boynumuzun borcuydu. Bizleri samimiyetle karşılayan, vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek adına gayret gösteren Kayseri Ulaşım A.Ş. çalışanlarına teşekkür ederken; Tüm İşçi ve Emekçilerimizin de Bayramını kutlarım." dedi.
Kurum Haberi
 
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