AK Parti İl Kongresine doğru

AK Parti Kayseri’yi kongre heyecanı sardı. 24 Şubat Cumartesi günü Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda saat 16.00’da gerçekleştirilecek olan 6. Olağan İl Kongresi öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Mevcut Başkan Hüseyin Cahit Özden’in tek liste ile gireceği kongreye Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.



Taner Yıldız'dan davet

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız kongreye tüm Kayserilileri davet ederek; “Başbakanımızın Kayseri'ye bundan önceki teşrifleri partimize yakışır bir şekilde olmuştu. Nasip ise ayın 24'ünde yine 6. Olağan kongremiz olacak. İl başkanımız, teşkilatımız, arkadaşlarımız ile birlikte inşallah yine Kayseri'ye yakışır bir kongre gerçekleştireceğiz. Kayserinin Türkiye siyasetine olan katkısını bir kez daha bu kongrede göstereceğimize inanıyorum” dedi.



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