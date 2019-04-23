AK Parti İl Teşkilatı’ndan Büyükkılıç’a Ziyaret

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetim kurulunun Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaretine Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de katıldı. Ziyaret için Büyükşehir Belediyesi’ndeki yoğunluğun bir miktar geçmesini beklediklerini ifade eden İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Başkanımız Memduh Büyükkılıç, takip ettiğimiz kadarıyla gece 01.00’lere kadar çalışıyor, sabah 05.00’da da mesaiye başlıyor. Büyükşehir’de güzel bir ekip var. Sizler de güzel bir liderlik yapıyorsunuz” dedi. Seçim döneminde güzel bir atmosferde çalıştıklarını dile getiren Çopuroğlu, “Sizinle, birlik beraberlik ve güler yüzün hakim olduğu bir atmosfer yaşadık. Bu süreçte bir arada çalışmaktan ve sonucunu almaktan büyük mutluluk duyduk” diye konuştu.



ÇOPUROĞLU’NDAN BÜYÜKKILIÇ’A ANLAMLI HEDİYE

Ak Parti İl Teşkilatının ziyaretinde İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Başkan Büyükkılıç’a Kayseri’deki tüm belediye başkanları adlarına diktikleri çam fidanının plaketini takdim etti ve bu fidanın binlercesini beklediklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu anlamlı hediye için teşekkür ederek, “Bizleri binlercesini dikme konusunda teşvik ediyorsunuz. İnşallah ekiplerimize gerekli talimatları verdik” dedi. Seviyeli ve uyumlu bir seçim çalışması geçirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü, huzurumuzu bozmasın. Milletimizin, Kayserili hemşehrilerimizin güvenine layık kılsın. Kayserimizde 25 yıldır belediyecilik kültürü ve bu kültür içerisinde deneyimli bir ekip oluştu. Donanımlı, nitelikli, saygılı, seviyeli ve halka hizmeti ibadet bilen bir ekibimiz var. Bu ekiple Kayserililere layık olma yolunda gayret gösteriyoruz. Bulunduğumuz makamlar hava atma, keyif yapma yeri değil. Buralar çalışma ve koşturma yeri. Vebal duygusuyla, kamu ve yetim hakkını gözeterek, tecrübemizi de konuşturarak hizmet edeceğiz. Teşkilatımızdan, hükümetimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız destekle sizlere layık olacağımızdan şüpheniz olmasın” diye konuştu.



“HAVA İKMAL MİLLET BAHÇESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi ve hemen yanında yapılacak olan cami ve okul ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Hava İkmal’de 1 milyon 260 bin metrekare alanın Millet Bahçesi olacağını ve buranın imara açılmasının söz konusu olmadığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Plan gereği burada 80 bin metrekare cami alanı, 20 bin metrekare de okul alanı söz konusu. Camimiz ve okulumuzla ilgili çalışmaları hızla sürdürüyoruz. İstanbul’da incelediğimiz Çamlıca Camii Türkiye’nin en büyük camisi oldu. Cumhuriyetimiz bu eser ile taçlandırıldı. Gerçekten görülmeye değer bir eser. Aynı projeyi Kayseri’de hayata geçirecek değiliz; ama oradaki teknik heyetten de yararlanacağız. Kayserimize yakışır bir cami için gayretlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

