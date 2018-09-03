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Ak Parti İl Yürütme Kurulu Belli Oldu

Ak Parti Kayseri İl Yürütme Kurulu belli oldu.

Ak Parti İl Yürütme Kurulu Belli Oldu
Yürütme kurulunda yer alan isimler şöyle: 

Fatih Üzüm - Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
Abdulkerim Yalçın - Teşkilat Başkanı
Ramazan Bedir - Seçim İşleri Başkanı
Süleyman Karaköse - Tanıtım ve Medya Başkanı
Mehmet Ersu - Dış İşler Başkanı
Birol Düşüktaş - Sosyal Politikalar Başkanı
Ahmet Canleblebici - Yerel Yönetimler Başkanı
Hamdi Somdaş - Ekonomi İşleri Başkanı
Hasan Öztoprak - STK ve Halkla İlişkiler Başkanı
Nuh Kurtsoy - Mali ve İdari İşler Başkanı
Murat Yıldız - AR-GE Başkanı
Kadir Bayram - İnsan Hakları Başkanı
Mahmut Kabak - Çevre Şehir ve Kültür Başkanı 
Vedat Arıkan - Genel Sekreter 

Haber Merkezi

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