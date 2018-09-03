Ak Parti İl Yürütme Kurulu Belli Oldu Ak Parti Kayseri İl Yürütme Kurulu belli oldu.

Yürütme kurulunda yer alan isimler şöyle:



Fatih Üzüm - Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

Abdulkerim Yalçın - Teşkilat Başkanı

Ramazan Bedir - Seçim İşleri Başkanı

Süleyman Karaköse - Tanıtım ve Medya Başkanı

Mehmet Ersu - Dış İşler Başkanı

Birol Düşüktaş - Sosyal Politikalar Başkanı

Ahmet Canleblebici - Yerel Yönetimler Başkanı

Hamdi Somdaş - Ekonomi İşleri Başkanı

Hasan Öztoprak - STK ve Halkla İlişkiler Başkanı

Nuh Kurtsoy - Mali ve İdari İşler Başkanı

Murat Yıldız - AR-GE Başkanı

Kadir Bayram - İnsan Hakları Başkanı

Mahmut Kabak - Çevre Şehir ve Kültür Başkanı

Vedat Arıkan - Genel Sekreter

Haber Merkezi