AK Parti Kadın Kollarından Büyükkılıç’a ziyaret

Melikgazi Belediyesi çalışmalarını yakından takip ettiklerini hatta birebir hizmet aldıklarını çünkü oturdukları mahallelerin belediye sınırları içerisinde bulunduğunu belirten AK Parti Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Rabia Çamdal, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın şehre ve özellikle hanımlara yönelik yapmış olduğu çalışma, etkinlik ve yatırımlar için hem teşekkür hem de tanışma ziyaretinde bulunduklarını söyledi.



Gelişmenin, kalkınmanın ve ekonomik gelişmenin temelinde bilgi toplumunun oluşturulması olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesince her fırsatta ve her imkânda kadınlara yönelik hizmet, etkinlik ve yatırım yapmaktadır. Mel-Mek kurslarımız ile hanımlara yönelik dikiş, nakış, tel işçiliği, yemek yapımı, kuaförlük, çocuk bakımı, anne ve çocuk sağlığı gibi birçok branşta eğitim veriyoruz. Hanımlara yönelik 8 ayrı bölgede özel fitness spor salonları açtık. Oğlu ve eşi askerde olanlara düzenli olarak maaş ödüyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bu ziyaretlerinden son derece mutlu olduğunu ifade eden Büyükkılıç, her sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmaya açık olduklarını, sonuçta amacı hizmet olan her türlü yatırım ve etkinlikte yer alacaklarını ve katkı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.





Kurum Haberi