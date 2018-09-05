AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş'ın acı günü

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın teyzesi Muzaffer Öz (86), hayatını kaybetti. Merhume Öz'ün cenazesi, öğle namazına müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İHA