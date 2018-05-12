Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Parti Kolları'ndan Başkan Çelik'e ziyaret

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve Kadın Kolları Yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette seçim çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Kolları'ndan Başkan Çelik'e ziyaret
  Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kadın Kolları üyelerine seçimlerde başarı diledi. Cumhuriyet Meydanı’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan AK Parti Kadın Kolları Kongresi’nin miting havasında geçen Türkiye’nin en görkemli kadın kolları kongresi olduğunu belirten Başkan Çelik, “Seçilir seçilmez çok önemli bir seçim için sahaya ineceksiniz. Başarılar diliyorum” dedi.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin de, Başkan Çelik’in teşkilatın içinden gelmesinin kendileri için avantaj olduğunu belirtti 81 ilin en iyisi olmak için çalışacaklarını kaydetti.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.