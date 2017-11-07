AK Parti Teşkilatlarından Başkan Çelik'e ziyaret

AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştü. Genç ve dinamik bir ekiple görevi devraldıklarını ifade eden Ekici, AK Partili yöneticilerin de desteğiyle bu görevi layıkıyla yapmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Talas’ın önemini vurguladı ve Kayseri’nin en hızlı büyüyen ilçesi olduğunu söyledi. Genç nüfusun en fazla yaşadığı Talas’ta teşkilatın çok farklı çalışmalar, çok farklı aktiviteler ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik, “Bugüne kadar Talas teşkilatı hep dinamik oldu. Sürekli sahadaydı. Ben eminim ki gençler ve tecrübelilerden oluşan yönetimle çok daha iyi çalışmalar yapılacaktır” dedi. Başkan Çelik, yeni ilçe yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Hacılar için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Övüç, “Başkanım maşallah siz Kayseri’nin her yerindesiniz. Bütün ilçelerinde görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bizim ilçemize ziyarette bulundunuz. İnşallah bizler de yönetim kurulundaki bütün arkadaşlar partimiz için, ilçemiz için, şehrimiz için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tek derdimiz Hacılar” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yeni yönetime başarılar dileyerek, “Devraldığınız bu bayrağı daha ileriye taşıyacağınıza eminim. Hacılar biliyorsunuz hep rekorlar kıran bir ilçe oldu. 2019’da yapılacak seçimler büyük önem arz ediyor. Bizler hiçbir ayrımı gözetmeksizin Kayseri sınırları içerisinde her tarafa hizmet ediyoruz. Ayak basmadık yer bırakmadık. 700’den fazla noktada şimdi Büyükşehir Belediyesi levhası dikildi ve çalışma yapılıyor. Biz nasıl belediyelerde bu denli yoğun çalışıyorsak teşkilatta da sizlerin aynı yoğunlukta çalışacağınızdan eminim” dedi.

İHA