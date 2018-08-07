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AK PARTİ’DE BÜYÜK DEĞİŞİM!

AK Parti’nin oy kaybı sıralamasında Türkiye rekoru kırarak birinci olan Kayseri Ak Parti İl teşkilatında Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde de değişime gitmesi beklenen yeni Başkan Şaban Çopuroğlu herkesi şaşırttı. Çopuroğlu “Mevcut yönetimden ayrılmak isteyen, izin isteyenler olacak gibi, bunların da kalması yönünde ısrar edeceğim” dedi.

AK PARTİ’DE BÜYÜK DEĞİŞİM!

İlk defa basının önüne çıkan Başkan Çopuroğlu’nun burada eski başkanvekili Hasyüncü’nün yönlendirmesiyle hareket etmesi garipsenirken, yine gazetecilerin Çopuroğlu’na soru sorulmasına izin verilmemesi de bardağı taşıran son damla oldu.

Dün Ak Parti’de basın toplantısı düzenleyen Başkan Çopuroğlu’nun açıklamasının ardından gazeteciler soru sormak istedi. Çopuroğlu’nun yanında duran eski başkanvekili Fatih Hasyüncü hemen Çopuroğlu’nu eliyle asansöre doğru yönlendirerek, toplantı salonundan çıkardı.

Seçim döneminde Pazar günü partiyi kapatan ve Özhaseki’nin “İsmi mutlaka beyefendiye çıkarılmalı “ dediği eski başkan vekili Fatih Hasyüncü’nün, Çopuroğlu’nun sürekli yanında durması ve onu yönlendiren tavrına ilişkin haberler sosyal medyada da büyük tepki çekti.
 

İlter SAĞIRSOY

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