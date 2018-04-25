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AK Parti’den KTO’ya ziyaret

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti’den KTO’ya ziyaret
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kuruluna ve Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ile başkanlık divanı üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.
KTO Başkanı Gülsoy ise AK Parti İl Başkanı Özden’in nezaket ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
Gülsoy, Kayseri’nin gelişmesi için şehrin dinamiklerini oluşturan her kesimle ortaklaşa çalışacaklarını ve siyasi partilerle de bu yönde görüş alışverişi içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kurum Haberi
 
 
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