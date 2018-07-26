AK PARTİ’YE BAŞKAN ARANIYOR

Kayseri AK Parti İl Başkanı’nın kim olacağı sorusu önümüzdeki hafta cevabını bulacak. Ak Parti Genel Merkezi’ne ulaştırılan 22 isim üzerinde araştırmalar ve görüşmeler yapan müfettiş heyeti, raporunu hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Karar, Erdoğan G.Afrika’dan döndükten sonra açıklanacak.



Ak Parti’ye kurulduğu günden bu yana, bir şekilde emeği geçmiş kilit isimlerin önemli bir kısmıyla görüşüldü. Ak Parti müfettiş heyetinin hazırlayacağı raporda, Erdoğan’a 3 isim önerilecek. Açıklanacak Başkan’ın, yeni ve güçlü bir ekip oluşturarak yerel seçimlere hızla hazırlanabilecek nitelikte olması bekleniyor.

