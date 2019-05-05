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Akademisyenlerle gençler bir araya geldi

Birleşik Kafkasya Derneği Gençlik Kolları “Akademisyenlerin gençlerle buluşması” adlı etkinliği, dernek binasında, çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi.

Akademisyenlerle gençler bir araya geldi
ÇOK SAYIDA KATILIMCIYLA TOPLANILDI
Birleşik Kafkasya Derneği çalışmalarına devam ederken, sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenliyor. Bu çerçevede derneğin gençlik kolları, akademisyenlerle gençleri kahvaltılı bir toplantıda bir araya getirdi. Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Okan Akyol, Kocasinan İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Fatih Yıldırım, Eğitim Bir-Sen Sendikası Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, akademisyenlerden Prof. Dr. İlhan Öztürk, Prof. Dr. Sedat Özden, Prof. Dr. Ramazan Topsakal, Prof. Dr. Nadir İlhan, Öğr. Gör. Şamil Yeşilyurt, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdürü Yener Kaynar, Birleşik Kafkasya Derneği Denetim Kurulu Üyesi Hayri Dinçer, Yusuf Dündar ile çok sayıda genç ve dernek üyeleri katıldı.

TOPLANTIDA PROJELER KONUŞULDU
Toplantı, Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Görücü’nün yaptığı konuşmayla başladı. Toplantıda hazırlık aşamasındaki 6 projenin detayları konuşulurken, Ramazan Ayı münasebetiyle de bir iftar çadırının da kurulacağı duyuruldu. Ayrıca toplantıda iaşe dağıtımı hakkında bilgiler verildi. Birleşik Kafkasya Derneği Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Şirin yaptığı sunumuyla toplantıya katkıda bulundu.
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Görücü, toplantının verimli geçtiğini ve katılımcılarla fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Toplantı, soru cevap yapılmasının ardından sonlandı.
 

Fatma Alkan

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