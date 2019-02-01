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Akansu ANGİAD’da asil üye oldu

Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD), 14. dönem yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Yıldız olurken, denetleme kuruluna ise Kayseri'nin genç işadamı Yılmaz Akansu asil olarak görev aldı. 

Akansu ANGİAD’da asil üye oldu

Siyasette ve sanayide ön planda olan Kayseri, Ankara'ya ikinci transferini yaptı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin ardından Kayseri'nin önemli ismi genç işadamı Yılmaz Akansu'ya Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD)’ta önemli bir görev verildi. Akansu, Denetleme Kurulu’nda asil üye olarak  ANGİAD'ın yönetiminde yer aldı.

Kayseri'de yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ve önemli istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunan Yılmaz Akansu'nun Ankara'da önemli bir görev alması Özhaseki'den sonra ikinci transfer olarak yorumlandı. Kurumsal
 
 

Kurumsal

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