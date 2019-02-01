Akansu ANGİAD’da asil üye oldu

Siyasette ve sanayide ön planda olan Kayseri, Ankara'ya ikinci transferini yaptı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin ardından Kayseri'nin önemli ismi genç işadamı Yılmaz Akansu'ya Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD)’ta önemli bir görev verildi. Akansu, Denetleme Kurulu’nda asil üye olarak ANGİAD'ın yönetiminde yer aldı.



Kayseri'de yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ve önemli istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunan Yılmaz Akansu'nun Ankara'da önemli bir görev alması Özhaseki'den sonra ikinci transfer olarak yorumlandı. Kurumsal



