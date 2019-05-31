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Akar, Komuta Kademesi İle Büyükşehir'de

Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyüükkılıç’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi de yer aldı.

Akar, Komuta Kademesi İle Büyükşehir'de

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarette, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Şehmus Günaydın da yer aldı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Memduh Büyükkılıç’a Bakanlığın bir plaketini verdi ve hayırlı olsun dileklerinde bulunarak “Başarılı çalışmalarınızın devam edeceğine inanıyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin bazı projelerine ilişkin bir de sunum gerçekleştirdi.
 

İHA

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