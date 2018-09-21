Akay, "Aşure etkinlikleri toplumumuzun kaynaşmasına vesile olur"

Aşure dağıtım etkinliğine; Turhal Kaymakamı Dr.Ahmet Süheyl Üçer , Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Halis Lektemur, Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden Nizamettin Çatak, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel katılarak vatandaşlara aşure ikramı yaptılar.



Aşure ikramı sonrası açıklama yapan Turhal Kaymakamı Dr.Ahmet Süheyl Üçer; "Turhal Şeker Fabrikamızın yeni sahipleri olan Kayseri Şeker yönetiminin halkımızla bütünleşmek ve kendilerini de tanıtmak anlamında bu Mübarek günde insanlarımıza aşure ikram etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinlikler Fabrika yönetimiyle birlikte uyumlu bir şekilde yola çıkışımızın başlangıcı olur. Haftaya da kampanya dönemi başlayacak orada da yine birlikte olacağız. Kayseri şeker tarafından Turhal Şeker fabrikasının işletilmesiyle Turhal'ımız artı bir değer kazandı diye düşünüyorum. Fabrikamız gerçek anlamda çiftçilerimizin ve Turhal'ımızın oldu diye temenni ediyorum" dedi.



Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler; "Muharrem ayı içerisinde aşure vazgeçilmezimizdir. Muharrem ayının her on'uncu gününde büyük aşure dağıtımları yapılıyor. Ama Turhal'da ilk defa bu kadar büyük çapta insanlara çok büyük kazanlarla aşure ikramında bulunuyor.



Kayseri şeker, Turhal Şeker fabrikamızı yedi Haziran tarihinde teslim almıştı. O günden bugüne halkla olan diyaloğunu çok güzel yürütüyor. Bugünde vatandaşlarımıza halka açık bir ortamda aşure ikramında bulunarak. Bunu da taçlandırmış oldu.



Fabrikayı teslim almalarının üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen şehrin insanıyla bu kadar güzel kaynaşmış bir yönetimin olması biz yöneticileri de büyük oranda sevindiriyor. Çünkü fabrikamızın satış ihalesi sürecinde Birtakım protestolar yapılmıştı ama bugün bu algı tamamen tersine dönmüş durumda. Bugün Turhal şeker Fabrikası'nın şekeriyle yapılmış tatlı bir de aşureyi Turhal'ın insanına kendi ellerimizle. İkram ediyoruz" diye konuştu.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Turhal İlçemizin meydanında tabi böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Her yıl aşure dağıtımı etkinlikleri Kayseri Şeker’in geleneksel bir uygulaması olarak devam etmektedir. Daha önceki yıllarda Kayseri'nin ilçelerinde, Boğazlıyan bölgesindeki ilçelerimizde, Sivas'ta Şarkışla ve Gemerek'te bu etkinlikleri gerçekleştirmiştik. Ama artık Turhal'da bizim bir parçamız oldu Turhal şeker fabrikasını almış olmakla ve burayı da kendimize ait hissediyoruz. Ve toplumla kaynaşmak, paylaşmak ve toplumun da ağzını tatlandırmak için, toplumuz için anlam ifade eden, herkesin anlamlı bulduğu bugün de İnsanlarımızla kaynaşmak ağzını tatlandırmak için böyle bir etkinliği gerçekleştiriyoruz .

Etkinliğimize, insanlarımız oldukça yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ve bu etkinliğimize katılarak şeref verdiler. Onların da katkısıyla çok güzel bir etkinlik oluyor. İnsanlarımızın ağzının tatlandırılması, aşure ikramımız İnşallah sıkıntılarımızın giderilmesine, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne bu manada katkı sağlar, duaya vesile olur" dedi.

