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Akay, “Basın çalışanlarının Basın Bayramını kutluyorum”

 Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Akay, “Basın çalışanlarının Basın Bayramını kutluyorum”

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın mesajı şu şekilde:  "Halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarımızın özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Gerek yerel, gerek ulusal basında hakkıyla görev yapan basın sektörüne emek veren tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum." [Kurumsal]

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