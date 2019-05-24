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Akay: “Biz De Durmak Yok”

Kayseri Şeker’in geleneksel iftar programları hız kesmeden devam ediyor. Pınarbaşı ve Sarıoğlan çiftçilerinin davetli olduğu dün akşam ki iftar programına rekor düzeyde katılım gerçekleşti. Büyük bir coşkuya sahne olan iftar programında çiftçilere seslenen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; ‘Bizde durmak yok. Çiftçimizi bırakın namerde, merde bile muhtaç etmeyiz’ dedi.

Akay: “Biz De Durmak Yok”

Kayseri Şeker’de iftar programları büyük bir katılım ve coşkuya sahne oluyor. Kayseri Şeker dün akşamki iftar programında Pınarbaşı ve Sarıoğlançiftçileri ağırladı. Çiftçilerin yoğun ilgisi sebebiyle göl tesisleri yetersiz kalınca, fabrika yemekhaneleri de çiftçiye açıldı. Yaklaşık 2 bin çiftçinin katıldığı iftar programında; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turan Özer, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürde hazır bulundu.



Kayseri Şeker’in Yozgat’tan Sivas’a, Tokat’tan Amasya’ya, Nevşehir’den Kayseri’ye uzanan son derece geniş bir hinterlanda faaliyet gösterdiğine vurgu yapan Başkan Hüseyin Akay; ‘Bizde durmak yok. Her günümüz, her anımız çiftçimize hizmet, Orta Anadolu’ya yatırımla geçiyor. Biliyorsunuz, Pazarören Çiftçi Eğitim ve Besi Çiftliğimizi Pınarbaşı’na kazandırdık. İnşallah önümüzdeki süreçte Sarıoğlan ilçemize de Kayseri Şeker olarak yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırımlarımızı yaparken çiftçimize karşı sorumluluklarımızı da hiçbir şekilde aksatmadık, aksatmayacağız. Çiftçimize üretim aşamasındaki desteklerimiz planladığımız takvim çerçevesinde sürüyor. Kayseri Şeker tarımda lokomotif ve örnek olmaya sizlerin de duası ve katkısı ile devam edecek. Kayseri Şeker olarak düsturumuz çiftçimizi namerde değil, merde bile muhtaç etmemek’ dedi.
 

İHA

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