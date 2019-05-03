Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akay, kariyer günlerinin konuğu oldu

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kariyer Günleri etkinliklerinin konuğu oldu. 

Akay, kariyer günlerinin konuğu oldu

Başkan Akay; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının daveti üzerine Mehmet Ayata Konferans Salonunda 'Türkiye’nin tarım politikalarında Şeker’in yeri ve Kayseri Şeker Fabrikasının önemi' konulu konferans verdi. Konferansa; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, fakülte öğretim üyeleri ile birlikte İktisat, İşletme, Siyasi Bilimler ve Kamu yönetimi Bölümlerinin öğrencileri katıldı. Başkan Akay konuşmasında; Kayseri Şeker Fabrikasının temelinin 1954 yılı Nisan ayında atılarak bir buçuk senelik bir süre içerisinde faaliyete geçtiğini ve Türkiye’de şeker sektörü açısından önemli bir kuruluş olduğunu belirtti. Başkan Akay ayrıca; Kayseri Şeker’in Ar-Ge çalışmaları, SPK ya tabi kuruluşlar arasında yer alarak halka açık şirket statüsü kazandığı, tarım ve hayvancılık alanında rol model çalışmaları, şeker pancarı tarımının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ile kooperatifçiliğin Türkiye’de ve dünyadaki tarım sektörüne katkısının önemine değindi. Konferans sonunda Başkan Akay öğrenci ve öğretim görevlilerinden gelen soruları cevaplandırdı. 
Konferans sonunda kariyer Günlerine katkılarından dolayı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya tarafından Başkan Akay’a plaket takdim edildi. 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerKayseri HaberKayseri GündemKayseri şekerHüseyin AkayNUH NACİ YAZGANNnyü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.