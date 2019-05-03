Akay, kariyer günlerinin konuğu oldu

Başkan Akay; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının daveti üzerine Mehmet Ayata Konferans Salonunda 'Türkiye’nin tarım politikalarında Şeker’in yeri ve Kayseri Şeker Fabrikasının önemi' konulu konferans verdi. Konferansa; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, fakülte öğretim üyeleri ile birlikte İktisat, İşletme, Siyasi Bilimler ve Kamu yönetimi Bölümlerinin öğrencileri katıldı. Başkan Akay konuşmasında; Kayseri Şeker Fabrikasının temelinin 1954 yılı Nisan ayında atılarak bir buçuk senelik bir süre içerisinde faaliyete geçtiğini ve Türkiye’de şeker sektörü açısından önemli bir kuruluş olduğunu belirtti. Başkan Akay ayrıca; Kayseri Şeker’in Ar-Ge çalışmaları, SPK ya tabi kuruluşlar arasında yer alarak halka açık şirket statüsü kazandığı, tarım ve hayvancılık alanında rol model çalışmaları, şeker pancarı tarımının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ile kooperatifçiliğin Türkiye’de ve dünyadaki tarım sektörüne katkısının önemine değindi. Konferans sonunda Başkan Akay öğrenci ve öğretim görevlilerinden gelen soruları cevaplandırdı.

Konferans sonunda kariyer Günlerine katkılarından dolayı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya tarafından Başkan Akay’a plaket takdim edildi.