Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Akay Kayseri protokolünü ağırladı

65. Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Göl Tesislerinde bir araya geldi.

Akay Kayseri protokolünü ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman’ın da katıldığı ziyarette Başkan Akay, Kayseri Şeker’in son dönemdeki çalışmaları, pancar üreticilerin sorunları ve talepleri, hazırlıkları devam eden kampanya dönemi ile şeker sektörü hakkında konuklara bilgiler verdi. Kayseri Şeker Göl tesislerinde Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile bir süre görüş alışverişinde bulunan konuk heyet, kılınan Cuma Namazının ardından fabrikadan ayrıldı.



--

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMehmet ÖzhasekiMemduh Büyükkılıçşaban çopuroğluKayseri Şeker FabrikasıHüseyin Akay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.