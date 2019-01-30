Akay: "NBŞ kotasının 2,5'e düşürülmesi çiftçi açısından olumludur"

Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5’e düşürülmesinin önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Başkan Akay, kararın alınması kadar uygulanmasının da önemli olduğunu belirtti. Başkan Akay; "Şeker pancarı tarım ve çiftçisi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin göstermiş olduğu hassasiyete gerçekten teşekkür ediyoruz. Bildiğimiz gibi geçen sene de nişasta bazlı şeker ile ilgili olarak bir karar alınmış kotası yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmüştü. Şimdi bunun 2,5’e düşürülmüş olması önemli bir gelişme. Zaten gelişmiş ülkelerde nişasta bazlı şekerin kotası aşağı yukarı yüzde 1-2 seviyesinde. Türkiye de demek ki o noktaya gelmiş durumda. Tabi bunun uygulanması da çok önemli. Bu kararın alınması ne kadar önemli ise uygulanması da o kadar önemli. Uygulama konusunda denetime ihtiyaç var. Mutlaka bu fabrika üretimlerinin denetlenmesi gerekiyor. İkincisi de kota harici üretim yapan kuruluşların ürünlerinin yurt içinde pazarlanmasına engel olunması lazım. Bu konular gerçekleşecek olursa nişasta bazlı şeker kotasının 2,5’e düşürülmesi çok önemli bir adım. Bu tabi pancar çiftçisine önemli bir avantaj da sağlıyor. Türkiye’nin toplam şeker kotası 2 milyon 700 bin ton. Yüzde 2,5 olunca 67 bin 500 ton gibi bir seviyeye gelmiş oluyor nişasta bazlı şeker kotası. Geriye kalan 2 milyon 632 bin 500 ton da üretilen şekerin kotası. Tabi bu arada 67 bin 500 ton nişasta bazlı şekerin kotasında gerileme olunca şeker pancarından üretilen şekerin kotası da bu kadar artmış olması lazım. Bizim bu noktadaki beklentimiz şeker fabrikalarının kapasitesine göre bu kotaların da adaletli bir şekilde dağıtımının yapılması lazım. Böyle olunca üretme kapasitesi olan gerek tarım gerekse işletme bazında fabrikalar bunu rahatlıkla başarabilirler. Kayseri Şeker bunlardan bir tanesi. Bu dağıtım noktasında gereken hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz bölgemiz çiftçisinin ve şirketimizin hakları açısından. Bunun adaletli bir şekilde dağıtılmasını bekliyoruz" dedi.



"Şeker pancarına olan ilginin artacağı ümidindeyim"

Alınan kararın pancar çiftçileri ile sözleşme yapıldığı döneme denk gelmesinin sevindirici olduğunu ve bu kararla geçen yıl zorluk yaşayan çiftçilerin bu yıl pancara daha da ilgi göstereceğine inandığını dile getiren Başkan Akay; "Tabi bu aynı zamanda şuanda şeker pancarı sözleşmelerinin yapıldığı zamana denk geldi. Bu yönüyle de oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Şeker pancarı çiftçisine bir moral olacağı kanaatindeyim. Çiftçimiz böylece şeker pancarına olan ilgisini biraz daha artıracağı ümidindeyim. Şeker pancarı çiftçisi geçtiğimiz yıl biraz mağduriyet yaşadı. Özellikle girdilerdeki artışlar gerek tohum, gerek gübre, akaryakıt, elektrik, ilaçlar ve makine teçhizatlarındaki ilaç artışları çiftçimizi oldukça bunaltmış durumda. Bunun da moral bozukluğu içerisindelerdi. Bazı yerlerde şeker pancarı tarımından kaçınmalar yaşandı geçtiğimiz sene. En azından sezon başında bunun önemli bir müjde olduğu ve moral kaynağı olacağı inancındayım. Böyle bir açıklamanın bu mevsimde yapılmış olmasını oldukça olumlu buluyorum" ifadelerini kullandı.



Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, halk sağlığını açısından da güzel bir adım olduğunu sözlerine ekleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Halk sağlığı açısından nişasta bazlı şekerin önemi, sağlıkçılar tarafından yeterince ifade ediliyor. Sağlık açısından vatandaşların uyarılara mutlaka dikkat etmesi lazım. Bu nesillerimizin sağlığını korumak açısından mutlaka dikkat edilmesi lazım. Öncelikle tüketici ebeveynlere düşen bir görev olarak değerlendirmek lazım. Bu yönüyle de önemli bir adım, en azından üretim sınırlanacak ve dolayısıyla kullanımı da sınırlanacak."

