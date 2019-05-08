Akay, "Şeker sektörünün mihenk taşı Kayseri Şeker olacak"

Kayseri Şeker tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Büyük Kayseri Şeker ailesi iftar sofrasına Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası ile Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve çalışanlar katıldılar.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay iftar sofrasında yapmış olduğu konuşmada; "Şeker sektörünün geleceğe emin adımlarla yürümesi konusunda biz Kayseri şeker olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Önceki yıllarda Şeker Kurumunun yıllık değerlendirme yayınlarında, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları hep birincilik ve ikinciliği kazanırdı. İnanıyorum ki Turhal Şeker Fabrikası da başarılı çalışmaları sayesinde Kayseri ve Boğazlıyan Fabrikaları ile birlikte ilk üçü paylaşma başarısını ortaya koyacaktır. Bu gelişme, çiftçimiz ve sektör açısından çok önemlidir.



Kayseri Şeker Türkiye de şeker sektörüne gerçekten büyük bir katkı sağlıyor. Şeker sektörünün bundan sonra mihenk taşı, merkez ve odak noktası da Kayseri Şeker olacaktır" dedi.

Başkan Akay ayrıca; "Türkiye’de çalışanına teşvik ikramiyesi veren tek kuruluşun Kayseri Şeker olduğuna dikkat çekti ve Türkiye de sadece Kayseri Şeker in yönetimine özgü olarak çalışanlara yönelik bir teşvik ikramiyesi uygulaması yıllardan beri devam etmektedir. Şirketimiz yeni büyük yatırımlar yapmış olabilir, yeni borç yükünün altına girmiş olabilir, sektör sıkıntı yaşamış olabilir, Türkiye de ekonomik problemler olabilir. Bunların hiçbiri bizim çalışanlarımızdan kaynaklanmadığı için yönetim kurulumuz almış olduğu bir karar ile yıllardan beri devam den teşvik ikramiyesinin bu senede devam etmesine karar verdi. Çalışanlarımıza Hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan bayramı öncesinde çalışanlarımıza teşvik ikramiyeleri ödenmesi için çalışmalar başlatılmıştır" diyerek verdiği müjde iftar sofrasına katılan çalışanlar tarafından dakikalarca alkışlanarak büyük bir coşku ve sevinç içerisinde karşılandı. Başkan Akay konuşmasını Ramazan niyetle başlar duası ile tamamladı.

