Akay: “Ülkemizin geleceği sizin elinizde”

Son yıllarda Türk tarımının geliştirilmesi, Türk çiftçisinin emeğinin değerlendirilmesi ve yaşam düzeyinin yükselmesi için yoğun çabalar harcayan Kayseri Şeker, çiftçiliği özendirme, tarımda verimlilik, özellikle tarımsal eğitim ve öğretime büyük önem vermektedir. Bu bağlamda Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda Bünyan İlkokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikler esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Kayseri Şeker Fabrikası’nı gezip görmenin öğrencilerin geleceğine şekil vereceğine inanıyorum. Değerli öğrencilerimiz; Ülkemizin geleceği sizin elinizde, sizin kendinizi geliştirmenize bağlı. Dünyadaki ülkelerden geri kalmamamız, yeni yetişecek neslimizin zamanın şartlarına göre yetişmesiyle ancak mümkün olabilir. Onun için kendinizi küçük görmeyin. Mutlaka dünyayla yarışabilecek seviyede görün ve bu şekilde kendinizi geliştirmeye çalışın" dedi.



Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; "Buralarda sizler de görev yapacaksınız. Nesilden nesile bunların başarıyla aktarılması, yeni yetişen neslin de başarılı bir şekilde yetiştirilmesine ihtiyaç var. Dünyada artık iş boyutu oldukça büyüdü. Şimdi artık çağ değişimi de çok hızlandı. Onun için bizde kendimizi bu çerçevede çağın değişimine çağın gelişimine adapte etmemiz bu çerçevede yetişmemiz lazım. Bunu da tabii öncelikli olarak okullardaki eğitimle başarabiliriz. Görüyorum ki okullardaki eğitimin yanında hocalarımız sağ olsunlar öğrencilerimizi bizim gibi işletmeler ile de tanıştırıyor ki hem bunları görün bu konuda kendinizi hazırlayın. Buraları en azından tanıyın diye bu olayın farklı boyutlarını da gündeme getirmeye başlamışlar. Eğitimi biraz daha çeşitlendirmek şekillendirmek anlayışı ön plana çıkmaya başlamış. Bu da takdire şayan bir durumdur.



Bilindiği üzere Milli Eğitim müfredatı gereği, Teknik Meslek Liselerinde 9. sınıflara geçen öğrencilere; Genel Tarım, Bitki yetiştirme, Tarımsal Faaliyetler, Toprak ve Bitki gibi sadece aile bahçelerinde yetiştirdikleri bitkileri değil, birçok bitkiyle tanışma fırsatı sağlanıyor. Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Süs Bitkileri, Tarım Alet ve Makineleri, Peyzaj, laboratuvar hizmetleri alanı ve hayvan sağlığı olmak üzere öğrencilerin tercihlerine göre farklı dala ayrılıyor.

Günümüzde geleceğin mesleği olarak görülen yeni neslin tercihinin tarım ve hayvancılık sektörüne kazandırılmasına yönelik olarak eğitim veren ve Kayseri’de tek tarım meslek lisesi olan Büyük Tuzhisar Tarım Meslek Lisesinde tarımın sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda sosyal, bölgesel, kültürel, ekolojik ve sağlığın korunması konusunda büyük önem taşıyan bir toplumsal süreç olarak görülmesine katkı sağlanıyor."

