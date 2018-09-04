‘Akılcı ilaç kullanımı’ toplantısı yapıldı

Toplantın açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli yaptı. Benli, “Tüm dünyada yanlış gereksiz ve yüksek maliyette ilaç kullanımı, çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlarla baş edebilmek için geliştirilen yollardan biriside Akıllı İlaç Kullanımı çalıştaylarıdır” dedi. İl Sağlık Müdürü benli konuşmasında, Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre ilaçların yüzde 50’den fazlasının uygun olmayan şekilde reçetelendiğini, temin edilmekte veya satılmakta olduğunu söyledi. İlaçları kullanan hastaların birçoğunun ilacı doğru kullanmadığı vurgulayan Dr. Ramazan Benli şunları söyledi: “Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ve istenmeyen etkilerinin görünme sıklığının artmasına neden olmaktadır. Uygun ilaç kriteri olarak etkinlik, güvenlik, maliyet bunların yanında ülkemizin son yıllarda maruz kaldığı saldırıları da göz önünde bulundurursak yerli ve milli ilaç kullanımını da ekleyebiliriz. Buradan tüm sorumluluk sahibi arkadaşlarıma sesleniyorum yerli ve milli olmada seçici davranmak hepimizin faydasına olacaktır.”



Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanı Ecz. Mesil Aksoy ise 4 yıllık bir eylem planını çalışarak uygulamaya koyduklarını ve hedeflerinin etki edilen taraflarda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış değişikliği oluşturmak olduğu vurgusunu yaptı.

Eğitim Toplantısında Prof. Dr. Ateş Kara “Mikrobiyota”, Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran “Yaşlılarda İlaç Kullanımı”, Prof. Dr. Hasan Tezer Akut “Tonsillofaranjitte Vakalarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, Prof. Dr. Ayper Somer “Akut Sinüzitte Vakalarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı”, Prof. Dr. Semra Sardaş “Antibiyotiklerin Yan Etkileri” hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.

