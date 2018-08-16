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Aksoy, “Ağustos ayı Türk’ün kahramanlık ve yiğitlik ayıdır”

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 1064 yılında Selçukluların Kars'tan Anadolu'ya Girişlerinin 954'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aksoy, “Ağustos ayı Türk’ün kahramanlık ve yiğitlik ayıdır”

Başkan Aksoy, yayımladığı mesajında, “Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Anadolu’ya girişinin 954. Yılını kutlamaktan mutluluk duyduğum gibi, ilk cuma namazının kılındığı, bu toprakların çocuğu olmanın gururunu yaşıyorum. Ecdadımızın bizlere bin bir zorluklarla emanet ettiği bu kutsal toprakları, bizlerin de aynı şekilde bizden sonraki kuşaklara bırakacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Buradan bir kez daha ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. 
Mesajında, Ani’nin fethine baktığımız zaman, Türk ve dünya açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Anadolu’ya medeniyetin gelmesi, Ani’ye medeniyetin gelmesiyle başlamıştır. Onun için Ani’nin fethi, hem Anadolu hem de dünya için çok önemlidir ifadelerine yer veren Başkan Aksoy, daha sonra şunları kaydetti: “Ağustos Ayı Türk tarihinde önemli bir aydır. Türk’ün kahramanlık ve yiğitlik ayıdır. 1064 Tarihi bizler için çok önemlidir. Selçukluların 1064 yılının Ağustos ayında Ani’yi fethiyle, aynı zamanda Türk İslam Dünyası’na yayılmıştır. Özellikle Kars’tan doğan güneş, Malazgirt’te devam etmiştir. Söğüt’te ışıklanmış, dünyayı aydınlatmış ve bu böyle devam etmiştir. Osmanlı Beyliği kurulmuş, kısa süre sonra bu beylik İmparatorluk olmuş, 22 Milyon km bir alana yayılmıştır. Ama bugün gördüğümüz o ki, 22 milyon kilometreye hitap eden Osmanlı bugün 776 bin m bir alana sıkıştırılmış ve burada içteki ve dıştaki hainler tarafından rahatsız edilmeye çalışılıyor.
 

İHA

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