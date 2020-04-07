Aksoy: “Kandiller yüce Allah’tan af isteme günüdür”

Makina Mühendisleri Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili; günahlardan arınma, temize çıkma, rahmete nail olmaktır. Bugün insanlar için kırılan kalpleri onarma dargınlık ve küskünlük duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşarak Yüce Allah'tan affını isteme günüdür. Gönüllerimize bereket ve rahmeti getiren, 11 ayın sultanı Ramazan’ın müjdecisi olan Berat Kandili’ni tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gibi mübarek gün ve geceleri değerlendirebilmeli, dolu dolu yaşamalıyız. Rabbim bir daha ki Berat Kandili’ne de huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik içinde ulaşmamızı nasip etsin. Bu vesile ile tüm Müslümanların Berat Kandili’ni kutluyorum."
Haber: Fatma Alkan