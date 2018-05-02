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Aktaş “FETÖ'nün Kumpası ByLock Zokası” kitabını imzaladı

FETÖ’nün ByLock ve Morbeyin tuzağını ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş Kayseri’deki ByLock mağdurlarıyla bir araya gelerek “FETÖ'nün Kumpası ByLock Zokası” kitabını imzaladı. Aktaş ardından da Saadet Partisi’nin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Aktaş “FETÖ'nün Kumpası ByLock Zokası” kitabını imzaladı
Bir dizi program için Kayseri’ye gelen, FETÖ’nün ByLock ve Morbeyin tuzağını ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş, Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen söyleşi programında Sahabiye Medresesi’nde, Kayseri’deki  ByLock mağdurlarıyla bir araya geldi.
Aktaş söyleşiden sonra; ByLock mağduru bazı kişilerin anılarını, mağduriyetin çözüm yolarını anlattığı “FETÖ'nün Kumpası ByLock Zokası” kitabını imzaladı.

Aktaş, “bugün FETÖ’nün en büyük ekmeği suyu tutuklu ve mağdur üretmek. Ve biz çok ciddi mağduriyet üreten bir topluluk haline geldik. Bizim siyasetçilerimize bunu anlatmamız lazım.  Bu bizim toplumsal yaramız hangi siyasi partiye mensup olursanız olun. Bunları anlatalım. Ergenekon sürecinde de 20 binden fazla kişi bürokratik amirliklerde görevlendirilmek için listelenmişti. Hangisi yargılandı? Bugün ne yapılıyor? ‘sempatisi var’ diye adam yargılanıyor.” dedi.
Aktaş, imza programının ardından Saadet Partisi’nin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.

Kayseri Gündem
 
 
 
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