Aktaş “FETÖ'nün Kumpası ByLock Zokası” kitabını imzaladı

Bir dizi program için Kayseri’ye gelen, FETÖ’nün ByLock ve Morbeyin tuzağını ortaya çıkaran Avukat Ali Aktaş, Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen söyleşi programında Sahabiye Medresesi’nde, Kayseri’deki ByLock mağdurlarıyla bir araya geldi.Aktaş söyleşiden sonra; ByLock mağduru bazı kişilerin anılarını, mağduriyetin çözüm yolarını anlattığı “FETÖ'nün Kumpası ByLock Zokası” kitabını imzaladı.Aktaş, “bugün FETÖ’nün en büyük ekmeği suyu tutuklu ve mağdur üretmek. Ve biz çok ciddi mağduriyet üreten bir topluluk haline geldik. Bizim siyasetçilerimize bunu anlatmamız lazım. Bu bizim toplumsal yaramız hangi siyasi partiye mensup olursanız olun. Bunları anlatalım. Ergenekon sürecinde de 20 binden fazla kişi bürokratik amirliklerde görevlendirilmek için listelenmişti. Hangisi yargılandı? Bugün ne yapılıyor? ‘sempatisi var’ diye adam yargılanıyor.” dedi.Aktaş, imza programının ardından Saadet Partisi’nin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.