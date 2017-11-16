ALAATTiN ÇAKICI KAYSERi’YE NAKLEDiLECEK

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Kırıkkale T tipi cezaevinde hükümlü olan yeraltı dünyasının ünlü ismi Çakıcı’nın bir süredir nakil talebinde bulunduğu öğrenildi. Sağlık problemleri nedeniyle ameliyat olacak olan Çakıcının hastaneye yakın olduğu için Kayseri’ye nakledileceği öğrenildi.