Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Kırıkkale T tipi cezaevinde hükümlü olan yeraltı dünyasının ünlü ismi Çakıcı’nın bir süredir nakil talebinde bulunduğu öğrenildi. Sağlık problemleri nedeniyle ameliyat olacak olan Çakıcının hastaneye yakın olduğu için Kayseri’ye nakledileceği öğrenildi.
ALAATTiN ÇAKICI KAYSERi’YE NAKLEDiLECEK
Kırıkkale T tipi cezaevinde hükümlü olan yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı, Kayseri Cezaevi’ne nakledilecek.
16 Kasım 2017 Perşembe 21:43
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Anahtar Kelimeler:KayseriAlaattin çakıcı
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