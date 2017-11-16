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ALAATTiN ÇAKICI KAYSERi’YE NAKLEDiLECEK

Kırıkkale T tipi cezaevinde hükümlü olan yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı, Kayseri Cezaevi’ne nakledilecek.

ALAATTiN ÇAKICI KAYSERi’YE NAKLEDiLECEK

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Kırıkkale T tipi cezaevinde hükümlü olan yeraltı dünyasının ünlü ismi Çakıcı’nın bir süredir nakil talebinde bulunduğu öğrenildi. Sağlık problemleri nedeniyle ameliyat olacak olan Çakıcının hastaneye yakın olduğu için Kayseri’ye nakledileceği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
KayseriAlaattin çakıcı
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